Andy y Lucas se separan definitivamente tras su última polémica y cierran la puerta a la reconciliación: "No voy a seguir cantando con Lucas"

A dos semanas de despedirse definitivamente de los escenarios con su último concierto junto a su compañero Andy en el Palacio de Vistalegre de Madrid -el próximo 10 de octubre- después de más de 20 años juntos, Lucas de 'Andy y Lucas' vuelve a estar en el ojo del huracán.

Tras sincerarse sobre los complicados momentos que ha vivido por su cambio de imagen después de someterse a una operación de nariz que no salió como debía por no haber respetado las pautas postoperatorias y no cuidarse, y de que la otra mitad del grupo haya confirmado que va a emprender su carrera en solitario -desatando los rumores de mala relación entre ambos-, ahora ha salido a la luz que un promotor musical le reclamaría una cifra millonaria.

Tal y como han revelado este martes en 'Espejo Público', este exrepresentante les habría cerrado 20 fechas de su gira de despedida y, sin causa aparente, Lucas habría roto con él sin pagarle la cantidad que le debería por los conciertos que les consiguió.

La periodista Lorena Vázquez ha asegurado que habría pruebas, audios y un burofax de esta deuda, que ascendería a 6 cifras, y que el responsable sería Lucas y no Andy porque habría sido el gaditano el que habría cerrado todos los conciertos mientras que si compañero figuraría como su empleado.

Además, ha apuntado que la gira de despedida sería una estrategia de marketing, pero que no estaría tan claro que la decisión del grupo sea emprender caminos separados. Una información que ha hecho estallar a Lucas, que ha entrado en directo en el programa presentado por Susanna Griso para responder a las acusaciones: "La gira que se está haciendo es porque, como sabéis, tengo una cardiopatía y no hay ninguna estrategia. El 10 de octubre de termina. Respecto a esta persona, hace un año y medio, después de vender el Wizink Center y algún sitio más, me dice que conoce a una persona a la que me termina presentando y me dice que se va a encargar de la gira, pero no se firma ningún contrato. Es un discotequero, un caradura, de la noche profunda y quien lo va a denunciar soy yo. Me dejó tirado antes de cerrar el Wizink este pedazo de sinvergüenza. Me ha llegado un burofax pidiéndome 360.000 euros y yo le voy a pedir un millón y medio. Me terminaréis pidiendo perdón. Es mentira que me haya cerrado 30 conciertos" ha afirmado fuera de sí.

Separación definitiva

Tras estos continuos choques entre ambos, Andy parece haber dado el paso definitivo y ha confesado que su etapa con Lucas está cerrada. "Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. Quizás en el futuro cambien las cosas, pero hoy por hoy no lo contemplo. No veo seguir cantando con Lucas", asegura el andaluz.