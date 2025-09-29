Antonia San Juan rechaza un premio "por tener cáncer": "No quiero entrar en ese morbo"

A pocos días de haber hecho público su diagnóstico de cáncer de garganta, Antonia San Juan ha revelado que recibió dos ofrecimientos por parte de una revista: un premio y una contraportada. Según explicó en sus redes sociales, esas ofertas llegaron con la explícita motivación de destacar su situación de salud.

La actriz dejó claro que no aceptaría esos reconocimientos que, a su juicio, buscan explotar su condición. “No voy a recibir ningún premio por tener un cáncer, no voy a entrar en ese juego ni en ese morbo”, afirmó con firmeza.

Antonia San Juan cuestionó que cuando estaba sana no se le reconociera públicamente: “Si cuando estaba bien no me reconocieron… ¿por qué ahora?”, se preguntó. Criticó que esa atención mediática aparezca solo cuando atraviesa una enfermedad, lo que para ella demuestra un marcado oportunismo.

Aunque rechazó las ofertas actuales, Antonia expresó que cuando esté recuperada no tendrá problema en aceptar invitaciones, premios o portadas que se basen en su trayectoria artística y no en su enfermedad. Por ahora, su prioridad es recuperarse.

Contexto: su diagnóstico y cancelaciones recientes

Cabe recordar que a principios de septiembre la actriz dio a conocer que tiene cáncer de garganta tras sufrir durante más de un año problemas de garganta y cuerdas vocales. Como consecuencia, ha cancelado compromisos como la inauguración del Festival de Cine Benissa en Corto y el estreno de su obra “La ropa vieja de Cuca”.

Repercusión y apoyo del público

La reacción en redes ha sido mayoritariamente de apoyo y admiración por su coherencia. Muchos seguidores destacaron su valentía al no aceptar lo que considera un gesto vacío o sensacionalista. Antonia ha optado por enfocar su energía en la recuperación, en su salud, en mantener dignidad y en seguir trabajando cuando esté mejor.