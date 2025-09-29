Así fue la boda secreta de Selena Gomez y Benny Blanco en California
Después de dos años de noviazgo público, Selena Gomez y Benny Blanco hacían oficial su unión el 27 de septiembre de 2025 en una boda íntima llena de amigos cercanos y estrella invitadas
Demi Taneva
La cantante internacional y el productor musical habían sido amigos durante años a raíz de la música que compartían. Su relación no comenzó hasta finales de 2023 y se comprometieron en diciembre de 2024, tras sentirse muy conectados trabajando juntos, componiendo y compartiendo valores que trascienden lo profesional.
La boda: fecha, lugar y ambiente
El enlace tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California. Se celebró en una propiedad con medidas estrictas de privacidad; los invitados se trasladaron en furgonetas, se usó alfombra roja discreta, y todo estuvo planeado para evitar filtraciones.
Selena deslumbró con un vestido blanco halter de Ralph Lauren, con detalles floreados y la espalda al descubierto. Al caer la noche, cambió a un segundo vestido, también de Ralph Lauren, más transparente y con encaje, para continuar la celebración con un estilo más relajado.
Familia, amigos y momentos emotivos
Selena fue escoltada hacia el altar por su abuelo, David Michael Cornett, lo que añadió un toque personal y emocional al evento. Su madre Mandy Teefey desmintió rumores de que se había sentido “herida” por no ser ella quien la acompañara al altar; al contrario, lo describió como un momento de felicidad y orgullo.
Invitados, música y celebraciones previas
La lista de invitados incluía nombres importantes del mundo artístico: Taylor Swift entre ellos, además de comediantes, actores amigos, colaboradores musicales, etc. La despedida de soltera de Selena fue en Cabo San Lucas, con cenas en la playa y amigos cercanos; Benny Blanco hizo lo propio en Las Vegas.
Más allá del glamour, la boda es un punto de inflexión para Selena y Benny. Su álbum conjunto “I Said I Love You First”, lanzado en marzo de 2025, ya narraba etapas de su historia, y este paso refuerza el compromiso personal y creativo que han construido.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil