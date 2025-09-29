Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la boda secreta de Selena Gomez y Benny Blanco en California

Después de dos años de noviazgo público, Selena Gomez y Benny Blanco hacían oficial su unión el 27 de septiembre de 2025 en una boda íntima llena de amigos cercanos y estrella invitadas

Selena Gomez y Benny Blanco en los Golden Globes.

Selena Gomez y Benny Blanco en los Golden Globes.

Demi Taneva

La cantante internacional y el productor musical habían sido amigos durante años a raíz de la música que compartían. Su relación no comenzó hasta finales de 2023 y se comprometieron en diciembre de 2024, tras sentirse muy conectados trabajando juntos, componiendo y compartiendo valores que trascienden lo profesional.

La boda: fecha, lugar y ambiente

El enlace tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California. Se celebró en una propiedad con medidas estrictas de privacidad; los invitados se trasladaron en furgonetas, se usó alfombra roja discreta, y todo estuvo planeado para evitar filtraciones.

Selena deslumbró con un vestido blanco halter de Ralph Lauren, con detalles floreados y la espalda al descubierto. Al caer la noche, cambió a un segundo vestido, también de Ralph Lauren, más transparente y con encaje, para continuar la celebración con un estilo más relajado.

Familia, amigos y momentos emotivos

Selena fue escoltada hacia el altar por su abuelo, David Michael Cornett, lo que añadió un toque personal y emocional al evento. Su madre Mandy Teefey desmintió rumores de que se había sentido “herida” por no ser ella quien la acompañara al altar; al contrario, lo describió como un momento de felicidad y orgullo.

Invitados, música y celebraciones previas

La lista de invitados incluía nombres importantes del mundo artístico: Taylor Swift entre ellos, además de comediantes, actores amigos, colaboradores musicales, etc. La despedida de soltera de Selena fue en Cabo San Lucas, con cenas en la playa y amigos cercanos; Benny Blanco hizo lo propio en Las Vegas.

Noticias relacionadas y más

Más allá del glamour, la boda es un punto de inflexión para Selena y Benny. Su álbum conjunto “I Said I Love You First”, lanzado en marzo de 2025, ya narraba etapas de su historia, y este paso refuerza el compromiso personal y creativo que han construido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  2. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  3. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  4. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  5. Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
  6. Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
  7. Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
  8. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

El Gobierno recuerda los nuevos "4 días de permisos retribuidos" por las inclemencias del tiempo: así los puedes coger

El Gobierno recuerda los nuevos "4 días de permisos retribuidos" por las inclemencias del tiempo: así los puedes coger

¿Dolor de pecho o infarto? Aprende a diferenciarlos y cuándo acudir al médico de inmediato

¿Dolor de pecho o infarto? Aprende a diferenciarlos y cuándo acudir al médico de inmediato

El enigmático mensaje de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: “Entregarse al momento y aferrarse a la conexión humana cuando todo tiembla”

El enigmático mensaje de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: “Entregarse al momento y aferrarse a la conexión humana cuando todo tiembla”

El pueblo costero de Galicia que arrasa con sus conciertos secretos (con artistas de renombre) y tiene una mágica senda sobre pasarelas de madera

El pueblo costero de Galicia que arrasa con sus conciertos secretos (con artistas de renombre) y tiene una mágica senda sobre pasarelas de madera

Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

Adiós a Supervivientes tras el mensaje de Laura Madrueño: "Nos ha pillado totalmente por sorpresa"

Adiós a Supervivientes tras el mensaje de Laura Madrueño: "Nos ha pillado totalmente por sorpresa"
Tracking Pixel Contents