Así fue la boda secreta de Selena Gomez y Benny Blanco en California

La cantante internacional y el productor musical habían sido amigos durante años a raíz de la música que compartían. Su relación no comenzó hasta finales de 2023 y se comprometieron en diciembre de 2024, tras sentirse muy conectados trabajando juntos, componiendo y compartiendo valores que trascienden lo profesional.

La boda: fecha, lugar y ambiente

El enlace tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California. Se celebró en una propiedad con medidas estrictas de privacidad; los invitados se trasladaron en furgonetas, se usó alfombra roja discreta, y todo estuvo planeado para evitar filtraciones.

Selena deslumbró con un vestido blanco halter de Ralph Lauren, con detalles floreados y la espalda al descubierto. Al caer la noche, cambió a un segundo vestido, también de Ralph Lauren, más transparente y con encaje, para continuar la celebración con un estilo más relajado.

Familia, amigos y momentos emotivos

Selena fue escoltada hacia el altar por su abuelo, David Michael Cornett, lo que añadió un toque personal y emocional al evento. Su madre Mandy Teefey desmintió rumores de que se había sentido “herida” por no ser ella quien la acompañara al altar; al contrario, lo describió como un momento de felicidad y orgullo.

Invitados, música y celebraciones previas

La lista de invitados incluía nombres importantes del mundo artístico: Taylor Swift entre ellos, además de comediantes, actores amigos, colaboradores musicales, etc. La despedida de soltera de Selena fue en Cabo San Lucas, con cenas en la playa y amigos cercanos; Benny Blanco hizo lo propio en Las Vegas.

Más allá del glamour, la boda es un punto de inflexión para Selena y Benny. Su álbum conjunto “I Said I Love You First”, lanzado en marzo de 2025, ya narraba etapas de su historia, y este paso refuerza el compromiso personal y creativo que han construido.