'¡Vaya fama!' tira de 'La isla de las tentaciones' y ficha a este polémico participante como reportero
José Carlos Montoya regresa a Telecinco tras dos meses apartado por salud mental
Carlos Merenciano
A punto de cumplirse un mes desde su estreno, '¡Vaya fama!' continúa sin consolidarse en la sobremesa de Telecinco. El nuevo programa, que llegó tras la cancelación de 'Socialité', no ha logrado mejorar los resultados de la cadena en esta franja. Este domingo marcó un 6,3% de cuota de pantalla, quedando por detrás de 'D Corazón' en TVE, que anotó un 10,6%.
Es por ello que Mediaset y Cuarzo han decidido reforzar el equipo con un fichaje sorpresa: José Carlos Montoya. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se había apartado de la televisión durante dos meses por motivos de salud mental, reapareció este domingo en el plató confirmando así su regreso definitivo como nuevo reportero del programa.
“Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra ‘reportero’ es ‘pueblo’ y me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado, vamos a ir a ciudades a ver los chismes y que los chismes me los cuentes tú”, declaró Montoya en su debut, mostrando entusiasmo ante este nuevo reto.
Además, quiso agradecer la oportunidad con un mensaje optimista: “El mensaje del brillo al final tiene que ver con que vaya uno donde es feliz, y yo creo que '¡Vaya fama!' tiene todos los ingredientes. Agradecido con la oportunidad”. Su fichaje consolida su vínculo con Cuarzo Producciones, la productora detrás de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil