La hermana de Michu rompe su silencio sobre la custodia de Rocío y el papel de Ortega Cano

La inesperada muerte de Michu, a los 33 años, dejó a su hija Rocío en el centro de una delicada disputa familiar. Ahora, su hermana Tamara ha decidido hablar alto y claro sobre el futuro de la pequeña, que hoy vive en Madrid bajo la tutela provisional de su abuelo José Ortega Cano y su tía Gloria Camila.

En sus primeras declaraciones al diario ABC, Tamara mostró calma pese al dolor: “Yo sé que a Rocío no le falta de nada. Por esa parte mi familia está muy tranquila”. La pequeña, según relata, ya asiste a un colegio privado en la capital, donde también recibe clases de inglés, ballet y flamenco: “Ella misma me contó que está muy contenta”.

La decisión provisional se tomó siguiendo la voluntad escrita de Michu, quien dejó constancia de que deseaba que, en caso de fallecer, su hija quedara bajo el cuidado de la familia Ortega Cano, garantizando siempre el contacto con los suyos en Cádiz. Sin embargo, la abuela materna, Inma, no ocultó en su momento su tristeza y contrató abogados para reclamar un régimen de visitas más amplio.

Tamara confirmó que su madre viajará en octubre a Madrid para pasar tres días con la niña y recalcó que lucharán por estar presentes en todas las etapas importantes de su vida: “Queremos verla en Navidades, en verano y en momentos como su graduación. Yo sé que la niña no está tranquila si no habla con mi madre”.

Por ahora, Rocío se encuentra adaptada a su nueva vida con Ortega Cano, quien confesó estar feliz con su nieta: “La niña está disfrutando mucho en su colegio y yo estoy muy bien, muy tranquilo y muy feliz”.

Aunque la situación parece estable, la última palabra la tendrá la autoridad judicial, que deberá decidir quién será el tutor definitivo de la menor. El bienestar y la voz de Rocío, llegado el momento, serán determinantes en un proceso que mantiene en vilo a ambas familias.