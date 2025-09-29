Kiko Rivera y el DJ emite un comunicado pidiendo disculpas a sus nuevos vecinos: "Ese hombre es peligroso"

Hace justo un mes, horas después de que la revista 'Semana' adelantase en exclusiva la noticia de su separación, Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban a través de sus redes sociales su ruptura después de 11 años de relación y dos hijas en común, reconociendo que aunque no había sido una decisión fácil, ambos necesitaban emprender caminos separados. Además, aseguraban que a pesar de romperse la pareja, seguirían siendo familia por sus niñas, lo más importante para ambos en este complicado trance personal.

Y aunque en estas semanas se ha especulado mucho con que el hijo de Isabel Pantoja estaría dispuesto a todo por recuperar a su exmujer -que habría sido la que habría tomado la decisión harta de estar siempre sola y de ver que su convivencia se habría vuelto insoportable-, el Dj se está adaptando a pasos agigantados a su nueva vida como soltero.

Volcado en sus hijos y en sus compromisos profesionales -con numerosos bolos por todo nuestro país para sobrellevar su día a día sin Irene- Kiko se ha comprado un chalet con piscina en una de las urbanizaciones más exclusivas de Sevilla, y este fin de semana ha disfrutado por primera vez de su nueva casa con sus pequeños, como él mismo ha revelado a través de Instagram.

Ha sido este lunes cuando, de nuevo solo, el hermano de Isa Pantoja ha compartido una poderosa reflexión del experto en marketing Jordi Segues que refleja cómo se encuentra en estos momentos y cuál es su principal prioridad tras su separación.

"Nadie en el mundo se esfuerza más que un hombre que sabe que no hay plan B. Que la caballería no llegará, que no hay herencia, que no hay milagros. Solo él, con sus puños ensangrentados y una razón más fuerte que su dolor" empieza el mensaje.

"No se queja, calcula. No se rinde, lucha. Porque cuando un hombre entiende que él es el techo, el suelo y los cimientos, deja de perder tiempo en la esperanza y empieza a construir su propia salvación, ladrillo a ladrillo con brutalidad" apunta el consultor andorrano en el reel que Kiko ha decidido compartir con sus seguidores.

"Ese hombre es peligroso, porque cuando fracasar significa que tu familia sufrirá, dejas de perseguir el éxito y empiezas a cazarlo. No hay plan b, no hay salvavidas, no hay aplausos, solo responsabiliad, silencio y determinación. No puedes permitirte el lujo de fallar, cuando eres tu última esperanza todo cambia" finaliza.

Además, a través de un comunicado en redes sociales , el dj ha denunciado que han invadido su ubanización privada. "Hoy algunos miembros de la prensa han accedido sin autorización a la urbanización privada donde resido, llegando incluso a molestar a mis vecinos al preguntar por mi domicilio. Quiero pedir disculpas a todos ellos por las molestias ocasionadas. Quiero dejar muy claro que cualquier persona que acceda a esta urbanización privada con la intencióm de situarse frente a mi domicilio será denunciada. De hecho, las dos personas (un hombre y una mujer que han entrado hoy, pese a reconocer que sabían perfectamente que era una urbanización privada y que accedieron andando por la parte trasera, ya serán denunciadas. Agradezco la comprensión y el respeto de todos".