La madre de Omar Montes se abre en ‘Madres’ y revela su vida antes del éxito de su hijo: "Yo trabajaba como barrendera"
Mari Ángeles relata su pasado: divorcio temprano, trabajo como barrendera, el bullying que sufrió Omar y una infancia llena de sacrificios
Demi Taneva
Marí Ángeles ha sido invitada al programa Madres: desde el corazón donde ha aprovechado para sincerarse sobre aspectos poco conocidos de su vida y de la crianza de Omar Montes.
Confesó que se casó muy joven —cuando tenía apenas 17 o 18 años— con el padre del cantante, un hombre significativamente mayor que ella. Poco después de tener a Omar se divorciaron, y ella tuvo que criarlo sola mientras él “venía cuando podía”.
Mari Ángeles reveló que llegó a trabajar como barrendera, y que soportó jornadas duras sin que Omar se enterara de sus esfuerzos: “me he limpiado las heridas sola y mi hijo nunca se ha enterado”.
El bullying que marcó la infancia de Omar
Uno de los recuerdos más impactantes que relató fue cómo Omar sufrió acoso escolar recurrente. Mari Ángeles recordó que lo golpeaban, lo insultaban por su físico —“era gordito, medio árabe”—, y que en más de una ocasión lo recogía golpeado de la escuela. Ella intervino cambiándolo de colegio y matriculándolo en artes marciales para que pudiera defenderse.
Separaciones emocionales: “cuando de repente su padre ya no estaba”
Mari Ángeles explicó que la separación con el padre de Omar fue un proceso difícil, y que el hijo notó su ausencia “de repente”. Comentó que si pudiera rehacer decisiones, se habría evitado casarse tan joven, o al menos no tan apresuradamente.
Ilusión por ser abuela y orgullo por su hijo
Finalmente, Mari Ángeles habló sobre su papel actual en la vida de Omar y su futuro como abuela. Con emoción contó que espera con alegría el nacimiento del segundo hijo de Omar con su pareja Lola Romero, que el primero, Omar Jr., es “el ojito derecho de la abuela”, y que su principal deseo es verlo feliz y seguro en cada paso.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil