Mar Flores estalla contra Alessandro Lequio y lanza un mensaje demoledor: “Quizá necesita terapia”

La modelo rompe su silencio tras años de especulación y responde con firmeza a las polémicas declaraciones del aristócrata.

Memorias con nombre propio

A sus 56 años, Mar Flores ha decidido hablar claro. Harta de que otros cuenten su vida por ella, la modelo ha publicado sus memorias Mar en calma, donde relata con detalle algunos de los episodios más duros de su historia personal. “Estoy harta de leer, desde hace décadas, las mismas barbaridades”, confesaba con determinación.

Entre esos capítulos, su relación con Alessandro Lequio ocupa un lugar inevitable. Una historia breve, pero cargada de polémica, que marcó un antes y un después en su vida.

Una traición que no olvida

El aristócrata reconoció recientemente que fue él mismo quien filtró las fotos que aparecieron en portada de Diez Minutos en 1996, cuando ambos paseaban por Roma, con el único objetivo de provocar la ruptura de Mar con Fernando Fernández Tapias. Incluso admitió haber vendido las imágenes por cinco millones de pesetas, entregando parte del dinero a Mar.

Pero lo que más ha dolido a la modelo son las palabras con las que Lequio intentó definirla: “Siempre he tenido claro el tipo de mujer que era, a ella le he dado lo que se merece”. Ante esto, Mar no pudo callar más: “¿Qué me merezco? ¿Qué me insulten, me maltraten, que me quiten la vida, que me quiten a mi hijo?”, se preguntó visiblemente afectada.

“Quizá tiene que pasar por terapia”

Lejos de quedarse en lo anecdótico, Mar Flores fue tajante durante su intervención en Y ahora Sonsoles: “Quizá tiene que pasar por terapia para quitarse esa agresividad hacia la mujer”. Unas palabras contundentes con las que dejó claro que ya no piensa pasar por alto actitudes que considera dañinas.

El gesto que sí agradece

Eso sí, la modelo no cerró la puerta a reconocer un gesto positivo de su expareja: el apoyo que le brindó en la búsqueda de su hijo Carlo, cuando fue separado de ella por su padre. “Le agradezco un gesto bueno que hizo en su vida. Tengo cartas suyas pidiéndome perdón”, señaló, aunque dejó claro que eso no borra el resto: “No le voy a decir ningún piropo porque no se ha portado bien conmigo. Lo sabe toda España”.

Una mujer que ya no calla

Con esta nueva etapa, Mar Flores se muestra más fuerte que nunca y aprovecha para lanzar un mensaje a los medios: “Quiero que en televisión salgan cosas bonitas y no se dé voz a quienes maltratan o usan la violencia. No por mí, que ya no me afecta, sino porque la sociedad se merece otra cosa”.