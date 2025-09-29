Montoya da el gran salto y ficha por Telecinco: “Me hace una ilusión muy grande”

El exconcursante de Supervivientes 2025 comienza su etapa como reportero en ¡Vaya fama!, el programa de crónica social que busca levantar sus discretos datos de audiencia.

De la isla a los platós

Tras conquistar al público en La isla de las tentaciones y hacerse finalista de Supervivientes 2025, Montoya sigue sumando retos en su meteórica carrera televisiva. El sevillano se incorpora ahora al equipo de ¡Vaya fama!, el espacio presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez que Telecinco estrenó en sustitución de Socialité.

Con un estilo ácido e irreverente, el programa no ha terminado de enganchar al público en la franja matinal, anotando un discreto 6,7% de cuota de pantalla. Pero la cadena confía en que el fichaje de Montoya pueda dar el impulso que tanto necesitan.

Ilusión y muchas ganas

El propio Montoya no pudo ocultar su entusiasmo al anunciar la noticia: “Me hace una ilusión muy grande porque me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado, vamos a ir a ciudades a ver los chismes”, confesaba con la espontaneidad que le caracteriza.

Eso sí, asegura que quiere ganarse la confianza de los famosos: “Quiero que se sientan a gusto y tranquilos”, aclaraba.

Un debut de altura

Su estreno no podía ser más mediático: Montoya será el encargado de cubrir la boda de Cayetano Martínez de Irujo el próximo sábado 4 de octubre. Un evento de primera línea en la crónica social que pondrá a prueba su desparpajo y cercanía, dos cualidades que ya le han hecho brillar en realities anteriores.

Telecinco, a la espera del efecto Montoya

En Mediaset confían en que su frescura, naturalidad y carácter divertido conviertan cada conexión en un momento televisivo único. Su fichaje es, sin duda, una gran apuesta para revitalizar ¡Vaya fama! y acercarlo al público con declaraciones exclusivas y mucha chispa.

Montoya empieza así una nueva etapa, dispuesto a demostrar que hay vida más allá de los realities… y que su nombre sigue resonando fuerte en el universo televisivo.