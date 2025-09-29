Pasapalabra ya lo confirma y Manu se prepara para hacer historia: "Octubre va a ser un mes histórico"

Llega octubre y con él, un momento muy emocionante en Pasapalabra. Este mes de octurbe el programa que presenta Roberto Leal en Antena 3 puede vivir dos eventos únicos.

Como si de la vuelta al cole se tratase, Manu y Rosa han tenido un potente mes de septiembre en el que se han puesto a tono para encarar un mes de octubre que puede ser histórico para Pasapalabra.

Rosa se ha convertido en concursante bicentenaria, al igual que ha establecido con Manu el duelo más longevo en la historia de Pasapalabra. Y si los Roscos siguen igual de intensos e igualados entre ellos, se podrían romper dos récords más.

Quién le iba a decir a Manu, aquel chico madrileño que se estrenaba en Pasapalabra tras el bote de Óscar, que podría ser el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, a fecha de este artículo, lleva 347 programas a sus espaldas. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés.

Los Roscos entre Rosa y Manu están más fuertes que nunca. La coruñesa ha firmado recientemente su primer 24, y desde entonces se le ve con más ganas y fe de ganar el bote de Pasapalabra que no para de crecer.

De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa de Pasapalabra, el que más resuena ha sido el de Rafa, tanto por cómo lo consiguió, como por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa.

Ahora, la duda. ¿Quién se va a llevar el bote? Rosa se siente cada tarde más fuerte en El Rosco de Pasapalabra, olvidada ya la complicada racha que prosiguió a su bicentenario. La coruñesa, por segundo programa consecutivo, se ha quedado muy cerca del bote, a sólo dos letras, en un ajustadísimo duelo contra Manu. Teniendo en cuenta también su reciente 24, además del altísimo nivel que está mostrando el concursante madrileño, podría saltar la sorpresa en cualquier momento. Este Rosco ha demostrado precisamente por qué son una pareja ya histórica en Pasapalabra. Rosa lo ha comenzado, por sólo un segundo de diferencia sobre Manu, y ha arrasado en la primera vuelta. Esta vez los ritmos han sido muy diferentes en uno y otro atril y se han visto grandes ventajas de la coruñesa: con 14-3 y, más adelante, con 19-7.

Después, con Rosa pensando bien sus letras pendientes, ha sido inevitable que Manu se acercara en el marcador. Con empate a 21, el madrileño ha tomado la iniciativa y ha arriesgado con una pregunta más. Ha acertado y se ha plantado.

Era un buen listón pero Rosa, en su última jugada, le ha superado y ha probado su suerte con el bote. “¡Cómo está el duelo!”, ha comentado Roberto Leal.