Preocupación en el mundo del famoseo por Kiko Jiménez. Sofía Suescun anuncia el inminente paso de Kiko Jiménez por quirófano. La ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' confiesa el motivo que se esconde tras el último cambio de look de su novio.

La hija de Maite Galdeano, que no ha querido dar detalles ni explicar los motivos por los que ha decidido raparle la cabeza al jienense, ha hecho un anuncio en sus redes que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. Desde el baño de su casa, la influencer corta el pelo a su pareja mientras explica que "esta semana", será operado, informan desde Outdoor.

"El domingo está siendo de quitapelos jajaja", bromea tras mostrar la gran cantidad de pelo que le retira a uno de sus gatos cada vez que lo cepilla. Frente al espejo del cuarto de baño, con pizas, tijeras y maquinilla, como si de una auténtica profesional del cabello se tratase, Sofía Suescun procede a cortarle el pelo a su pareja. Mientras va dejando los mechones de pelo que corta en el lavabo, Kiko y Sofía se muestran cómplices. "Kiko se opera esta semana y quería cortarle el pelo para ir haciéndome a la idea de cómo quedará", dice la influencer, que finalmente termina rapando al uno al exnovio de Gloria Camila Ortega.

Preocupación por Kiko Jiménez ante su paso por quirófano: pierde su pelo y asusta a sus seguidores / INSTAGRAM. Sofía Suescun

Los motivos de la intervención no han trascendido y ni Kiko ni Sofía han querido dar detalles sobre la operación a la que se someterá dentro de unos días el exnovio de Gloria Camila. No obstante y a pesar de no haberlo especificado, dada la naturalidad con la que han hecho este anuncio, es probable que la intervención no se deba a motivos de salud, sino más bien estéticos.

En este sentido, y a la espera de que ellos mismos lo confirmen y descarten cualquier problema de salud, esta podría ser un trasplante capilar, que normalmente suele ser la principal cirugía que requiere un corte de pelo de este tipo. Kiko Jiménez, de 32 años, siempre ha presumido de su frondosa melena. A pesar de no tener entradas o calvas llamativas, el paso del tiempo, el estrés y otra serie de problemas podrían haber hecho que perdiera esa densidad que tenía cuando se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace 15 años.