Roberto Leal se pone serio con Manu y Rosa y amenaza con este inesperado castigo: el plató se queda a oscuras

La Pista es una de las pruebas por excelencia en Pasapalabra. Tanto Manu como Rosa siempre intentan dar lo mejor de sí aunque suele ser uno de los momentos del programa que más risas despierta y que también suele "desquiciar" más al propio Roberto Leal.

El presentador no da crédito cuando la gallega y el madrileño son incapaces de adivinar la canción a pesar de las pistas que él les va dando.

Esta vez, ante la incredulidad de el andaluz, desde el perfil oficial de X del programa bromeaban con lo que podría pasar en plató si los concursantes no llegaban a saber la canción. "No la llegaban a saber y el plató se quedaba a oscuras con Manu y Rosa dentro (a modo de castigo)...", rezaba el mensaje en esta red social.

No la llegaban a saber y el plató se quedaba a oscuras con Manu y Rosa dentro (a modo de castigo)... 🧐😂 #Pasapalabra https://t.co/VaI9xjNDRB pic.twitter.com/AlsmzIJO6x — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 29, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.