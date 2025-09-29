Telecinco
Sandra Barneda y Nagore Robles protagonizan un sonado reencuentro en 'Supervivientes All Stars'
El esperado momento en el reality de supervivencia vuelve a poner sobre la mesa su historia juntas
Carlos Merenciano
Durante la última gala de 'Supervivientes All Stars', Sandra Barneda y Nagore Robles se reencontraron frente a las cámaras en un momento breve pero cargado de expectativa mediática. Ambos rostros del mundo de la televisión, que mantuvieron una relación sentimental entre 2016 y 2022, volvieron a coincidir en el plató, despertando la atención de la audiencia y desatando reacciones en redes sociales.
En su intervención, Nagore Robles fue invitada al plató para hablar del estreno de 'Uno de GH 20', y lo hizo de forma ágil: “Lo digo todo corriendo porque sé que tenéis mucho contenido”, señaló antes de retirarse del escenario. Por su parte, Sandra Barneda continuó con normalidad la conducción de la gala, sin que el reencuentro pareciera interrumpir su rol profesional.
En el plano personal, cabe recordar que Nagore Robles confirmó recientemente su ruptura con Carla Flila. La influencer hizo pública la decisión tras semanas de especulación y elogió lo vivido con Nagore, aunque dejó claro que han decidido tomar caminos distintos. “Me apetece decirlo públicamente… conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, manifestó Flila.
Con este reencuentro televisivo, la historia entre Sandra Barneda y Nagore Robles vuelve a estar presente en la conversación pública, aunque ambas figuras insisten en priorizar su profesionalidad. Mientras esto sucede, Robles atraviesa un momento personal de renovación tras cerrar un capítulo sentimental significativo.
