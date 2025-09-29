Lo nunca visto en First Dates, una pareja lo da todo en la sala de intimidad total: "Me he enamorado, me gustas mucho"
Así se ha vivido el inesperado momento en el programa
En la sala de intimidad total de First Dates las emociones se disparan. Entre sus paredes se viven desde apasionados encuentros a frías conversaciones que acaban o con la esperzana de tener una nueva cita o con un adiós definitivo.
Esta vez, la cosa ha ido de flechazo. Manuela de 81 años llegaba al restaurante del amor para tener una cita a ciegas con Pedro, de 84. Ambos se han gustado nada más verse y así lo contaban a cámara. "'Es alto, elegante, con unos ojos y una sonrisa encantadora'', decía la comensal a Carlos Sobera.
Tan bien ha ido la cena que en el momento de verse de nuevo, Pedro se ha sincerado con Manuela: ''Me ha dado un tilín, que me he enamorado de ti. Me gustas mucho'', decía el soltero.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
