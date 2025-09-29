Lo nunca visto en First Dates, una pareja lo da todo en la sala de intimidad total: "Me he enamorado, me gustas mucho"

En la sala de intimidad total de First Dates las emociones se disparan. Entre sus paredes se viven desde apasionados encuentros a frías conversaciones que acaban o con la esperzana de tener una nueva cita o con un adiós definitivo.

Esta vez, la cosa ha ido de flechazo. Manuela de 81 años llegaba al restaurante del amor para tener una cita a ciegas con Pedro, de 84. Ambos se han gustado nada más verse y así lo contaban a cámara. "'Es alto, elegante, con unos ojos y una sonrisa encantadora'', decía la comensal a Carlos Sobera.

Tan bien ha ido la cena que en el momento de verse de nuevo, Pedro se ha sincerado con Manuela: ''Me ha dado un tilín, que me he enamorado de ti. Me gustas mucho'', decía el soltero.

Un soltero de 'First Dates' siente un flechazo y deja a su cita sin palabras: ''Me he enamorado'' https://t.co/omq1recVE3 — First Dates (@firstdates_tv) September 25, 2025

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.