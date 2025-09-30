Ana Obregón se muestra implacable tras la polémica de los malos tratos que salpica a Alessandro Lequio: "Yo siempre he apoyado a..."
La actriz dala cara en público por el padre de su hijo
Ana Obregón vuelve a situarse en el foco mediático en plena tormenta de declaraciones cruzadas sobre Alessandro Lequio. La actriz ha decidido mostrar públicamente su apoyo al padre de su hijo justo después de las últimas afirmaciones de Sonia Moldes. La modelo gallega ha reavivado la polémica al aludir a supuestos malos tratos por parte del conde, removiendo el pasado sentimental y personal del italiano.
En este agitado contexto, la bióloga ha querido dejar clara su postura al equipo de Europa Press, defendiendo a su expareja con unas declaraciones escuetas pero tajantes: "Yo siempre he apoyado al padre de mi hijo, pero no sé de qué me habláis" cuando le preguntan sobre las palabras de Moldes. A la cuestión directa sobre las acusaciones de malos tratos, la colaboradora de televisión ha evitado contestar, limitándose a expresar con firmeza: "Por Dios, por Dios". La actriz, visiblemente incómoda, prefirió terminar el encuentro sin entrar en más detalles personales.
Cuando ha sido preguntada también por el supuesto consejo de Mar Flores sobre el uso de una crema específica, Ana ha restado importancia al asunto con humor: "Qué crema. Uy, que te he pillado el micro, perdona".
Estas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la familia Lequio-Obregón y ponen en perspectiva el apoyo de Ana a Alessandro, en medio de rumores, reproches y un intenso debate público generado por las memorias y confesiones de Mar Flores.
