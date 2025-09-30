Andy de ‘Andy y Lucas’ rompe el silencio y anuncia su carrera en solitario: “Ahora sí me veo preparado para ir solo”

Se acabó una era. Después de 22 años de éxitos compartidos, Andy y Lucas cierran capítulo. El dúo gaditano que puso banda sonora a toda una generación se despide para siempre de los escenarios como pareja artística, y Andy Morales ya mira al futuro con ilusión… y sin miedo.

El cantante ha confesado en una entrevista que este adiós estaba marcado por la salud de Lucas y por un desgaste que ya era imposible de sostener: “Principalmente, ha sido por la salud de Lucas. Ya se estaba convirtiendo en un desgaste físico y psicológico muy grande. Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar”.

Una decisión inevitable

Aunque los rumores de separación han acompañado al dúo durante años, esta vez es definitivo. Andy ha explicado que la gira ya estaba resultando insostenible: “Desde mayo habría suspendido la gira. Sentía que estábamos forzando la situación. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo”.

A todo ello se sumó la presión mediática: “Hace poco la prensa me siguió en coche por una nacional, adelantando como locos. Tuve que meterme por carriles para despistarlos. Me parecía surrealista: con 43 años, huyendo como un delincuente. Eso no puede ser”.

El futuro de Andy: música en vena

Pese a todo, Andy tiene claro que la música sigue siendo su vida: “Cuando no canto, me apago por dentro. Si puedo vivir de ello, genial, y si no, buscaré otra cosa. Pero me dé de comer o no, no voy a dejar la música”.

Convencido de que ha llegado su momento personal, lanza una declaración de intenciones que marca su nueva etapa: “Antes no me veía preparado para ir solo, pero ahora sí. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Y creo que este es mi momento”.

El próximo 10 de octubre, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, Andy y Lucas ofrecerán su último concierto juntos. Una noche que quedará grabada para los fans y que pondrá fin a más de dos décadas de complicidad musical, dejando paso a una nueva aventura en solitario para Andy.