Asraf Beno derrite las redes con una tierna foto de su bebé Cairo

El marido de Isa Pantoja ha compartido una imagen entrañable en la que aparece abrazando con ternura a su pequeño Cairo, mostrando el lado más familiar y cercano de un momento único para los dos.

Padre primerizo y totalmente volcado en su hijo, Asraf Beno está disfrutando cada instante de esta etapa tan especial. Nacido el pasado 22 de junio, el pequeño Cairo ya se ha convertido en el centro de todas las miradas y en la mayor alegría de sus padres. “Es un padrazo”, coinciden sus seguidores, que celebran ver al modelo feliz y entregado tanto con el recién nacido como con Albertito, el hijo mayor de Isa, al que Asraf siempre ha tratado con cariño y dedicación.

Isa Pantoja y Asraf Beno, unidos en familia y en televisión

El tierno retrato familiar llega en plena vorágine profesional. Isa y Asraf forman parte de DecoMasters, el nuevo concurso de TVE en el que varias parejas de famosos compiten en pruebas de decoración y reformas. Un reto que, tal y como ha confesado la hija de Isabel Pantoja, no está siendo nada fácil: “Me estoy dejando la piel, literalmente”, escribió mostrando sus manos dañadas por la pintura.

Apenas tres meses después de dar a luz, Isa ha vuelto a la televisión con fuerza y compromiso, aprendiendo cada día y demostrando que sabe compaginar sus largas jornadas de grabación con la maternidad. “Estoy derrotada, esta semana ha sido de trabajo constante”, confesó en redes.

Una pareja fuerte ante todos los retos

Entre pinceles, grabaciones y madrugones, Isa y Asraf encuentran siempre un hueco para dedicarse plenamente a Cairo. Unidos, afrontan tanto el nuevo proyecto televisivo como la aventura de criar a un bebé de pocos meses, dejando claro que forman un equipo sólido dentro y fuera de la pantalla.

Con esta preciosa foto, Asraf no solo presume de hijo, sino que también transmite la ilusión con la que ambos encaran este nuevo capítulo de sus vidas, en el que familia y trabajo se dan la mano.