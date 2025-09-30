Cristina Pedroche rompe su silencio: “Cada vez llevo peor los insultos y las amenazas”

Cristina Pedroche está acostumbrada a que cada movimiento suyo acapare titulares. Sus estilismos en las Campanadas, sus opiniones y hasta los detalles más cotidianos de su vida privada han sido objeto de debate público. Sin embargo, lo que muchos consideran parte del precio de la fama, para ella se ha convertido en un desgaste emocional cada vez más difícil de sobrellevar.

Una confesión sincera en redes

La colaboradora de televisión aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para responder a una seguidora que lamentaba su ausencia. Su respuesta no pudo ser más clara: “Es muy cansado que todo lo que haga se cuestione, se tergiverse o se saque de contexto. Y cada vez llevo peor los insultos y las amenazas”.

Pedroche confesó que le gustaría compartir más aspectos de su vida, pero que la hostilidad que recibe en redes sociales le genera “pereza” y le hace dudar de si compensa tanta exposición. “Me encanta estar en redes sociales, me encanta que me escribáis y sentiros cerca porque la mayoría sois maravillosos, pero a veces siento que no me compensa porque con tanto odio lo paso mal”, explicó con franqueza.

El lado más humano de la ‘reina de la Nochevieja’

A pesar de las críticas, Pedroche insiste en que busca un equilibrio. “Sé que en muchas ocasiones conocer mi historia os puede ayudar con la vuestra, igual que a mí me ayudan las historias de otras mujeres”, añadió. Con estas palabras, deja claro que no quiere renunciar al vínculo con sus seguidores, aunque tampoco está dispuesta a normalizar el acoso que recibe.

Su perfil en Instagram también le sirve para mostrar su faceta más cercana, incluso en los momentos complicados. Hace apenas unos días compartió que había atravesado un resfriado que la obligó a parar. “Me siento fatal, que no llego a todo, que no les doy el amor y el cuidado que necesitan… Si no estoy bien yo, cómo voy a estar bien con ellos?”, reflexionó en referencia a sus hijos.

Secuelas del posparto y nuevos retos

Además, la presentadora ha hablado sin tapujos de las secuelas físicas tras dar a luz a su segundo hijo con Dabiz Muñoz. Entre ellas, la caída de pelo posparto: “Ni dos meses llevo y ya se me empieza a caer el pelo… Esta vez no me lo tomo tan mal porque sé que luego vuelve a crecer”.

Con estas confesiones, Cristina Pedroche se reafirma en su estilo: natural, honesta y sin miedo a mostrar sus luces y sombras. Y aunque la presión y los ataques continúan, su mensaje es claro: detrás de los focos y los vestidos de las Campanadas hay una mujer que también necesita cuidar su salud emocional.