El impactante talento oculto de una comensal de First Dates que deja sin palabras a su cita: "Me gusta ver esa reacción en su mirada"
Así se vivió el momento en plató
En First Dates la emoción y el factor sorpresa siempre están asegurados. Los pintorescos personajes que acuden al restaurante del amor llegan con su personalidad arrolladora, dispuestos a dejarse llevar y vivir al máximo la experiencia.
Algunas veces, lo que empieza siendo un encuentro sin más intención que pasar un buen rato acaba en un inesperado flechazo y otras veces, los solteros deciden no volver a verse tras un primer encuentro algo frío.
En este caso, el soltero ha acabado más que impactado tras la confesión de su compañera de velada. Y es que Noayla, de Valencia le confesaba a su cita, Marcos, de 25 años, que hablaba con espíritus. "Es que yo hablo con espíritus", contaba la joven. Algo que dejaba fuera de juego al comensal y que hacía que ella se percatase de su asombro. "Yo creo que Marcos se ha asustado cuando le he dicho que yo hablo con espíritus, pero a mí me gusta ver esa reacción en su mirada", decía.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
