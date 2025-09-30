Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Irene Rosales desvela quién es su mayor apoyo un mes después de su ruptura con Kiko Rivera

Un mes después de la ruptura, la excolaboradora ha revelado a quién se aferra para no sentirse sola

Lucía Salazar

En medio de una etapa delicada marcada por el fin de su matrimonio, la sevillana ha abierto su corazón y ha confesado quién le está dando la fuerza que necesita.

Ha pasado apenas un mes desde que se confirmara la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera, un golpe sentimental que los ha colocado en el foco mediático. Mientras el DJ no ha dejado de lanzar mensajes encriptados en redes sociales, la excolaboradora ha optado por la discreción, aunque esta semana sorprendía con una confesión cargada de emoción: “Me calma saber que nunca estaré sola mientras esté mi hermano en mi vida”.

La familia, su refugio más valioso

Con estas palabras, Irene pone de manifiesto lo importante que es para ella el apoyo incondicional de sus hermanos Tere, Manuel, Carlos y Vanesa, quienes siempre han sido su pilar en los momentos más complicados. No es la primera vez que la sevillana reconoce la unión familiar como su salvavidas. Ya durante su participación en GH VIP relató cómo, tras el accidente laboral de su padre, sus hermanos mayores asumieron un papel protector casi paternal.

Una historia de unión frente a la adversidad

La dureza de la vida también los volvió inseparables tras la pérdida de sus padres, consolidando un vínculo irrompible que hoy vuelve a sostener a Irene en este nuevo capítulo personal. A pesar del dolor por la ruptura, la influencer se muestra tranquila, agradecida y rodeada de cariño, especialmente de sus hermanos, quienes no han dudado en recordarle que nunca estará sola.

Con esta declaración pública, Irene deja claro que la familia es su mayor motor y el refugio en el que encuentra paz y estabilidad, incluso en los momentos más difíciles.

