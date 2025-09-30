Jesulín actualiza el estado de su mujer tras su desaparición: "No supe ni lo que pasó todavía"

Alejado del foco mediático y centrado en sus hijos y en la familia que ha formado junto a María José Campanario, Jesulín de Ubrique ha reaparecido este lunes en la presentación del III festival solidario de Guillena que se celebrará el próximo 18 de octubre a beneficio de la familia de Dolores Romero Florido -vecina fallecida recientemente en un trágico incendio en Alcalá de Guadaira- y en el que compartirá cartel con otras figuras del toreo como Manuel Escribano, El Fandi, David de Miranda y Ginés Marín con reses de la ganadería de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'.

"A mí me queda poca pólvora, y la poca pólvora que me queda en la plaza yo ya creo que tengo el libro más que aprendido. Fíjate, yo llevo este año toreados 7 festivales y no he hecho ni un tentadero, no he toreado ni una vaca, que la poquita pólvora que me queda me va a tirar a la vaca. Ya con 51 años y este año precisamente, o sea, la semana pasada hice ya 35 años como matador de toros, poco tengo ya que prepararme, que se prepare el toro" ha expresado entre risas durante la presentación, dejando claro que está más que listo para reaparecer en la plaza.

Y aunque suele esquivar a los reporteros en este tipo de actos, Jesulín se ha mostrado de lo más hablador ante las cámaras de Europa Press y ha revelado cómo se encuentran su mujer -a la que apenas hemos visto desde que concursó en 'Mask Singer'-, su hermana Carmen Janeiro -que habría regresado a Ubrique para estar pendiente de su madre por sus problemas de movilidad- y Carmen Bazán, revelando que a pesar de los rumores sobre su salud está "fenomenal".

"Un año más. Yo es la segunda vez que vengo y encantado, la verdad es que es un festival montado con muchísimo cariño, sobre todo para una causa más justificada y bueno, lo que pueda uno arrimar, el granito de arena que pueda arrimar, pues bienvenido sea" ha expresado, ilusionado por su próxima cita en los ruedos el 18 de octubre en Guillena.

Como nos ha contado, "yo estoy muy bien, estupendamente, fenomenal. Tengo una pequeña lesión ahí en la rodilla, pero bueno, me la están tratando y de momento pues voy un poco tirando con infiltración, pero bueno, me está respondiendo bien de momento".

Hace justo un año Jesús nos dio un susto al ingresar de urgencia en el Hospital Regional de Málaga debido a un fallo cardíaco cuando se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones con su mujer. Y como ha revelado, no tiene ninguna secuela ni sabe qué motivó su hospitalización porque su corazón está perfecto: "Nada, nada, nada, no, nada, nada, y además no supe ni lo que pasó todavía".

"Está muy bien, todo bien" ha respondido cuando le hemos preguntado por María José, aclarando que la reacción alérgica que tuvo a un medicamento el pasado verano -y que le provocó una erupción de ronchas- también ha sido "poca cosa, nada, nada".

Y aunque fiel a su discreción no ha querido entrar en detalles, sí ha desvelado que sus hijos Julia, Jesús Alejandro y el pequeño Hugo (3) se encuentran "fenomenal", al igual que su hermana Carmen Janeiro, dejando en el aire si continúa viviendo en Marbella o si ha vuelto a Ubrique para cuidar de su madre. "Mi hermana está estupendamente fenomenal. Lo que pasa es que yo no hablo de mis hermanos, pero están todos muy bien" ha asegurado.

Lo que sí ha querido desmentir son las informaciones sobre el estado de salud de Carmen Bazán después de que se haya dicho que tendría problemas de movilidad por los que necesitaría ayuda de sus familiares: "No, mi madre se operó ya hace mucho tiempo de la cadera. Está muy bien, todo bien" ha zanjado.