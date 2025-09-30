El Maestro Joao habla de su futura maternidad tras "completar su transición": "Nunca es tarde, ni para mí ni para nadie"

En el mejor momento de su vida tras completar su transición a mujer operándose del pecho y de la vagina el pasado verano, un año y medio después de anunciar que iba a iniciar el proceso para convertirse en Benita y dejar atrás al Maestro Joao y un cuerpo masculino con el que nunca se sintió realmente identificado, la popular vidente ha sorprendido en el concierto de Sebastián Yatra de Los40 Básico Santander revelando que ha roto con su novio, Santi Rubio, después de cinco años de sólida relación.

Sin entrar en detalles ni revelar cuándo decidió poner punto y final a su historia de amor con el que ha sido su gran pilar en esta etapa tan importante de cambio, Benita ha hecho su aparición en el photocall del show haciendo una declaración de intenciones confesando que está de nuevo soltero: "Súper feliz de estar aquí con Yatra, que no sé si tiene pareja o no, pero yo no, yo puedo acceder. Eso parece, por eso vengo, por eso vengo. A ver si cazo" ha apuntado entre risas, reconociendo que el cantante colombiano "me gusta mucho".

"Además me demostró su humildad porque yo me posicioné con Aitana en su ruptura porque es amiga mía, iba en contra de él, y aun así cuando le conocí en una fiesta de los 40, vino él a saludarme. Entonces ahora ya me gusta mucho más. Aunque creo que todavía le quedan muchos tacones rojos que patear" ha expresado divertido.

Respecto a cómo está tras completar su transición, Benita confiesa que "estoy bien". "Ahora estoy más operada, claro, más totalmente. Creo que cada persona tiene que sacar su ser y cuando lo sacas eres feliz. Simplemente con eso. Entonces estoy bien, estoy muy feliz" ha explicado, revelando que otra de sus grandes ilusiones, la docuserie que protagoniza en TVE contando su gran cambio, "se estrena ya dentro de poco".

"Ha sido difícil todo, pero además toda esta transición, haciendo a la vez una grabación real de tu vida, es muy, muy, muy difícil porque se ha sacado todo y han mostrado todo, lo bueno, lo malo, lo regular, el sufrimiento, las risas, todo... entonces es difícil, es difícil. Ha sido muy intenso, terminé y estaba descolocada, pasé una semana y no sabía en qué día vivía, ni dónde estaba, ni nada, pero estoy feliz" relata.

Lo único que le falta ahora, como apunta entre risas, "depilarme las cejas porque lo demás está todo hecho". "Todas las intervenciones que yo quería, no que eran necesarias para ser mujer, sino que yo quería, pues las tengo hechas, realizadas, y lo que me gusta es que se pueda mostrar a la gente y que se pueda mostrar siendo una persona que inicia la transición a los 60 años, que a los 61 se opera, y que aquí me tenéis. Nunca es tarde, nunca es tarde, y es que nunca es tarde para mí ni para nadie" reivindica.

Y ahora, ¿le gustaría ser madre? Como revela, "nunca me ha gustado porque soy demasiado condescendiente con los niños. Entonces, yo tuviese un niño y me diría, 'no quiero ir al cole'. Y yo diría, 'pues vale', no lo llevaría, me daría pena. Entonces, no, no, creo que he sido muy buena tía, y luego, pues que tengo muchas amigas con niños, y con eso me basta".

En cuanto al amor, reconociendo que "soy complicada porque es lo que me gusta", tiene claro que ahora soltera no iría a por Álvaro Muñoz Escassi, uno de los solteros de oro de nuestro país: "Yo ya he estado con él en un programa de baile, y ya se me queda mayor. No, no me va. Le veo muy guapo, muy todo, pero para mí no" sentencia.