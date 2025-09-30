Maite Galdeano se instala en casa de su hijo Cristian tras su reconciliación: “Queremos recuperar el tiempo perdido”

Un reencuentro inesperado. Después de catorce meses de silencio y reproches, Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun sorprendieron en ¡De viernes! con un abrazo cargado de emoción y palabras de perdón. Madre e hijo, enfrentados durante más de un año, han decidido darse una segunda oportunidad y ahora confirman que su reconciliación es real… también fuera de cámaras.

La familia rota por Kiko Jiménez

Durante la conversación en el programa, ambos coincidieron en señalar al mismo responsable de su distanciamiento: Kiko Jiménez. Según Cristian, muchas de las tensiones con su hermana Sofía Suescun fueron “guionizadas” por él, hasta el punto de controlar incluso los mensajes que ella enviaba. Para Maite, el bloqueo de Sofía y la imposibilidad de comunicarse con su hija siguen siendo una herida abierta: “El teléfono lo maneja el otro, siempre recibo silencio por respuesta”.

Una convivencia como prueba de fuego

Lo que empezó como un abrazo en plató ha dado paso a un cambio aún más profundo. Este lunes, Maite confirmó en redes sociales que se muda durante un mes a casa de Cristian, con quien ya ha compartido comidas familiares junto a su inseparable amigo Carlos. “Queremos recuperar lo perdido”, aseguró la colaboradora, dejando claro que están decididos a reforzar su vínculo día a día.

El futuro de la familia Suescun

Aunque la reconciliación entre madre e hijo es un hecho, la relación con Sofía sigue congelada. Maite no esconde que su deseo es volver a hablar con su hija, pero por ahora prefiere centrarse en el presente: disfrutar del tiempo con Cristian y demostrar que, pese a las guerras mediáticas, los lazos de sangre pueden más que los conflictos.