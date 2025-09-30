María Patiño rompe el guion y lanza un aviso directo a Antonio David Flores: “La ley me asiste”

Silencio absoluto en plató. Así arrancó la última emisión de No somos nadie, con una María Patiño más seria que nunca, que decidió frenar la escaleta del programa para lanzar un mensaje contundente. Lo que contó no fue un comentario más de televisión: fue una advertencia pública dirigida directamente a Antonio David Flores.

“Este fin de semana ha pasado algo muy grave, algo gravísimo, que me afecta directamente”, empezó diciendo la periodista, con un semblante que reflejaba la importancia de sus palabras. Según explicó, el ex guardia civil “no midió las consecuencias” de sus actos, y eso ha provocado un nuevo choque entre ellos: “Cuando las personas son violentas o ejercen la violencia, hay veces que no miden, y tú no has medido”, sentenció.

Un conflicto que escala un nuevo nivel

Desde que Patiño se posicionó abiertamente del lado de Rocío Carrasco tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la tensión entre ambos ha sido una constante. Reproches, acusaciones cruzadas y la amenaza de los tribunales siempre han estado sobre la mesa. Pero ahora, la presentadora ha elevado el tono hasta límites nunca vistos: “Todas aquellas personas que han defendido a este señor, cuando tengan conocimiento de lo que ha hecho, probablemente sientan vergüenza”, aseguró con rotundidad.

Consciente del alcance de sus declaraciones, María también defendió su postura personal: “Tengo en parte la satisfacción de que sé que nunca me había equivocado, que estoy en el lado correcto, pero hay otra parte de mí que va a hacer todo lo posible para proteger lo que llevo protegiendo toda la vida. Nunca he utilizado a mi familia, tú sí”.

Camino a los tribunales

Lejos de quedarse en palabras, la periodista dejó claro que su próximo paso será en firme: “A partir de ahora, la ley me asiste y cada uno en esta vida tiene que asumir las consecuencias de lo que hace en un medio de comunicación, sea en televisión o sea en YouTube”. Con estas frases, Patiño dejó entrever que su intención es trasladar el conflicto a los juzgados.

El silencio en el plató tras sus declaraciones fue total. Ninguno de sus compañeros intervino, consciente de que se trataba de un momento delicado y de gran trascendencia. Tras unos segundos de tensión, María retomó la escaleta, pero el mensaje ya estaba lanzado: un ultimátum directo a Antonio David Flores que promete abrir un nuevo y mediático capítulo en este enfrentamiento sin tregua.