‘MasterChef Celebrity’ se transforma en ‘Un, dos, tres’ por una noche y sorprende con una prueba en Atapuerca
La nostalgia y la cocina se dan la mano en una gala de MasterChef Celebrity que homenajea al mítico Un, dos, tres
La nostalgia se ha colado esta noche en las cocinas más famosas de la televisión: el talent culinario rinde homenaje al concurso que marcó una época en España y ha llevado a sus aspirantes hasta el corazón de la prehistoria.
Una prueba llena de recuerdos
La gala arrancó con un divertido guiño al programa creado por Chicho Ibáñez Serrador. En lugar de Mayra Gómez Kemp, las encargadas de poner chispa han sido Anabel Alonso y Bibiana Fernández, convertidas en las ‘Retales’. Mientras tanto, María Escoté, Lorenzo Caprile y Eduardo Navarrete ejercieron de ‘Tacañonas’, listas para arrancar carcajadas y algún que otro disgusto. Los concursantes tuvieron que decir el mayor número posible de ingredientes típicos de un país en solo 30 segundos… y después cocinar un plato con ellos.
Un viaje a la prehistoria
La emoción se traslado posteriormente a Atapuerca. En este enclave único, Patrimonio de la Humanidad, los aspirantes tuvieron que cocinar un menú contemporáneo con los mismos alimentos que formaban parte de la dieta de nuestros antepasados. Todo bajo la atenta mirada del paleontólogo Juan Luis Arsuaga y con la responsabilidad añadida de conquistar a 80 trabajadores del yacimiento.
Conservas y eliminación
Para cerrar, los delantales negros se jugaron la permanencia con un reto inesperado: crear un plato libre utilizando conservas dulces y saladas. Una prueba que contó con la visita de Bea Negro y los exconcursantes Josie y Gonzalo Miró.
La competición sigue avanzando y, tras la marcha de Valeria Vegas, Soraya Arnelas, Charo Reina y Necko Vidal, los famosos que aún resisten deberán darlo todo si quieren coronarse como el nuevo ganador de MasterChef Celebrity.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda