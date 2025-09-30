Nuevo varapalo para Adara Molinero tras su marcha a Supervivientes: su inesperada reacción al conocer el embarazo

Marta Castro y Rodri Fuertes están de enhorabuena. Y es que tal y como han revelado a través de sus perfiles de Instagram, están esperando su primer hijo en común después de dos años de relación. "El corazón nos late más fuerte que nunca porque pronto seremos uno más" ha anunciado la influencer a través de un vídeo en blanco y negro en el que su novio sostiene unos patucos en la mano mientras ella se gira lentamente mostrando su incipiente barriguita de embarazada, que a su vez acaricia la manita de su hijo Hugo -fruto de su relación con Fonsi Nieto- con la canción 'El viaje' de Conchita como banda sonora para el mensaje más especial que han compartido con sus seguidores.

"La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras" ha confesado Marta, reconociendo que "ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso".

"Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino" ha añadido, finalizando su mensaje con un agradecimiento a Clínicas Eva -un centro especializado en reproducción asistida- por haberles acompañado y ayudado en todo este proceso.

Y aunque por el momento no han desvelado cuándo está previsto el nacimiento de su bebé, ni si ya saben el sexo, su próxima paternidad es el broche de oro a la historia de amor de Marta y Rodri, que comenzó en el verano de 2023, un año después de la separación de la influencer y el piloto de motociclismo Fonsi Nieto, y meses después de que el exconcursante de 'Gran Hermano' rompiese definitivamente con Adara Molinero.