La palabra que contiene "la X" que convierte a Rosa en multimillonaria en Pasapalabra

Rosa, cuando cumplió 100 programas en Pasapalabra, aseguró que no sentía presión por el logro anecdótico de quedarse a una del bote. “A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente”, comentó, señalando que el verdadero objetivo es completar El Rosco. Sin embargo, era una tarea aún pendiente al convertirse en bicentenaria. Ha podido darla por cumplida al fin en su programa 209.

“Sabe bien estar tan cerquita”, reconocía la coruñesa un día después de rozar la hazaña. Podría haber ganado un bote de 2.128.000 euros. Sin embargo, se le resistió la X en una última jugada que puso el plató en tensión máxima.

Rosa se había quedado a solas con Roberto Leal después de que Manu se plantara con 22 aciertos. Podría haber firmado ese empate pero el presentador la vio “dudando”. “Tengo una opción para la J, y creo que una para la G”, analizaba sobre las preguntas que la faltaban. Tenía 24 segundos para pensar y decidir su jugada final.

La concursante gallega se atrevió con esas dos letras y ambas se convirtieron en aciertos. ¡Al fin firmaba un 24! Flotaba en el aire ese recuerdo de que a Óscar “se le dio el 25 directamente”

Sólo le quedaba la X para completar El Rosco y Roberto volvió a leerle el enunciado: “Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa respondió “Nexus”, dando paso a esos segundos de silencio e incertidumbre que siempre guarda el presentador, que esta vez tuvo que gritar “¡No!”. De esta forma Rosa se quedaba a las puertas de la gloria y convertirse en leyenda de la televisión.

Un octubre de infarto

Manu y Rosa han tenido un potente mes de septiembre en el que se han puesto a tono para encarar un mes de octubre que puede ser histórico para Pasapalabra.

Rosa se ha convertido en concursante bicentenaria, al igual que ha establecido con Manu el duelo más longevo en la historia de Pasapalabra. Y si los Roscos siguen igual de intensos e igualados entre ellos, se podrían romper dos récords más. Quién le iba a decir a Manu, aquel chico madrileño que se estrenaba en Pasapalabra tras el bote de Óscar, que podría ser el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, a fecha de este artículo, lleva 347 programas a sus espaldas. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés. Los Roscos entre Rosa y Manu están más fuertes que nunca. La coruñesa ha firmado recientemente su primer 24, y desde entonces se le ve con más ganas y fe de ganar el bote de Pasapalabra que no para de crecer.

De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa de Pasapalabra, el que más resuena ha sido el de Rafa, tanto por cómo lo consiguió, como por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa. Rosa y Manu están peleando por un bote que, a fecha de este artículo, ha llegado hasta los 2.176.000 euros. Una cifra nada desdeñable, pero que se va acercando más y más a esa cantidad que ganó Rafa. Y pasa lo mismo que con el anterior récord: solo un bote antes de tiempo nos privaría de vivir, aún más, historia de Pasapalabra.