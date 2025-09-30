Sandra Barneda recuerda a su sobrino Neo con un mensaje lleno de amor y esperanza: “Me permito sonreír”

Sandra Barneda atraviesa días de emociones intensas. La presentadora, que perdió a su sobrino Neo en noviembre del año pasado con tan solo 20 años, ha querido abrir su corazón en redes sociales en vísperas del primer aniversario de esta dolorosa pérdida. Y lo ha hecho con unas palabras que han conmovido a todos sus seguidores.

“Hace un tiempo, que a pesar de los golpes de la vida, decidí mirar la cara buena de la vida… y aunque la tristeza me acompaña, me permito sonreír”, ha escrito junto a una serie de imágenes en las que aparece sonriente. Un gesto que refleja la actitud con la que la periodista afronta este duro capítulo: reconociendo el dolor, pero eligiendo cada día la luz, el amor y la gratitud.

Un golpe imposible de olvidar

La muerte de Neo dejó a Sandra y a toda su familia completamente destrozados. Ella misma confesó en Planeta Calleja que había sido “la hostia más grande de su vida”, aunque siempre recordó que el dolor de su hermana, madre del joven, era aún más insoportable. “No quiero vivir desde la herida, aunque viva con una herida”, dijo entonces.

Desde entonces, Barneda no ha dejado de dedicar mensajes a su sobrino en redes, manteniendo viva su memoria: “Tu ausencia nos sigue arañando, pero celebramos contigo la vida. Te amamos en alto”, escribió hace unas semanas.

Un recuerdo también en el escenario

El pasado mes de febrero, durante la gala de los GenZ Awards, Sandra no pudo contener la emoción al recordar a Neo en pleno directo: “Sé que desde arriba está feliz y disfrutando de la noche. Esta noche va por ti”, expresó con lágrimas en los ojos, arrancando un aplauso unánime del público.

La sonrisa como bandera

Hoy, a punto de cumplirse un año de la pérdida, Sandra se muestra serena y con un propósito claro: no dejar que el dolor apague sus ganas de vivir. “Me permito sonreír y decir todo lo que amo cada día”, ha confesado, mostrando que, aunque la herida sigue abierta, su forma de honrar a Neo es seguir adelante con amor, esperanza y esa sonrisa que ahora brilla con más fuerza que nunca.