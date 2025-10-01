Adiós a Pasapalabra: la audiencia dicta sentencia sobre el futuro del programa, que se despide sin repartir el bote millonario

Pasapalabra vive desde hace meses una intensa lucha por el bote final de Pasapalabra entre Manu y Rosa. Ambos se han convertido en los protagonistas de las tardes de Antena 3 y han conseguido meterse al público en el bolsillo con sus apasionantes roscos finales.

Para intentar hacerse con el ansiado premio, tanto la gallega como el madrileño cuentan cada tarde con dos famosos personajes que se encargan de ayudar a que ambos concursantes consigan la mayor cantidad de segundos posibles para el rosco.

Esta lucha titánica entre la gallega y el madrileño por hacerse con el preciado premio final ha llevado a que muchos seguidores fieles del programa no se pierdan ni una tarde el concurso estrella de Antena 3, haciendo que este espacio coseche grandes datos de audiencia que garantizan su continuidad en la parrilla televisiva.

Así, el programa presentado por Roberto Leal ha compartido en su perfil oficial de Twitter los datos de audiencia cosechados en septiembre y, por las cifras, el concurso igue líder imbatible y firma su mejor septiembre en 3 años consiguiendo +4 puntos en un año. Más de 3,2 millones de espectadores únicos.

🔠 @PasapalabraA3 (20,7% y 1,6 M): 🔠



💪 Sigue líder imbatible y firma su mejor septiembre en 3 años consiguiendo +4 puntos en un año.



👤 Más de 3,2 millones de espectadores únicos. #Audiencias #Septiembre #Pasapalabra ➡️ https://t.co/vXgc1JMtZJ pic.twitter.com/FaypJ0hgUN — Antena 3 (@antena3com) October 1, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.