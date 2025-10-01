Anabel Pantoja emite un vídeo para hablar de su problema nocturno: "Soy una psicópata"

En un momento de máxima expectación mediática por el abandono de Cantora de Isabel Pantoja, la atención pública se concentra en cada movimiento de la tonadillera y su entorno. En la emisión del último capítulo de 'El precio de...', un programa producido por Santi Acosta, se han centrado en su vida y fortuna, reavivando los rumores sobre la artista. Además, la controversia sobre el reloj que su hermano Agustín lleva en la actualidad y que supuestamente perteneció en el pasado a Julián Muñoz, ha aumentado la presión mediática sobre toda la familia Pantoja.

Como consecuencia de este clima de rumores, el equipo de Europa Press ha intentado saber la opinión de Anabel Pantoja, sabiendo que su apoyo a su tía es crucial en un momento en el que a penas habla con nadie de su familia. Sin embargo, la influencer ha optado por una postura prudente y ha dejado claro que mantiene distancia respecto a las informaciones del programa sobre la tonadillera. Además, se ha mostrado esquiva cuando se le ha preguntado por el famoso reloj, dejando clara su intención de no alimentar más la polémica ni contribuir a las especulaciones.

Así, la colaboradora de televisión reafirma su deseo de mantener su vida pública separada de los conflictos personales y mediáticos que rodean a los Pantoja, negándose una vez más a opinar sobre cuestiones que puedan avivar la controversia familiar y defendiendo su discreción.

En cuanto a su vida personal, Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, está a punto de cumplir su primer año de edad. La sobrina de la tonadillera dio a luz el pasado mes de noviembre y, a punto de celebrar el primer año de su hija, la influencer comparte un nuevo logro de su pequeña... ¡Ya es capaz de mantenerse en pie ella sola! Y ella, cómo no, ella lo muestra en sus redes sociales, cuál madre orgullosa de su hija.

La vida le sonríe a Anabel Pantoja. Profesionalmente, se encuentra en un buen momento, pues es una de las estrellas de 'Bailando con las estrellas' y, cada sábado, luce sobre la pista de baile una nueva coreografía que defiende junto a Álvaro Cuenca, su maestro de baile. En lo personal, la sobrina de Isabel Pantoja niega que haya una crisis con su pareja, David Rodríguez, y vive ilusionada por el crecimiento de su hija Alma.

Anabel Pantoja se encuentra en Madrid con motivo desu participaciónn en Bailando con las estrellas. En sus stories, donde se suele dirigir a menudo a sus dos millones de seguidores, Pantoja pidió ayuda para poder dormir, dado que está teniendo bastantes problemas. De todas las sugerencias que recibió, la que más se repetía era que utilizara tapones para dormir por la noche. "Ya me he dado cuenta de que mi problema para dormir es que soy una psicópata con los ruidos".

Ahora, Anabel va a probar esta ayuda de sus seguidores.