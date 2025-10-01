En 'Directo al grano'
Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"
El copresentador y la política se enzarzaron en un debate durante el programa
Kevin Rodríguez
Gonzalo Miró y Andrea Levy se engancharon esta tarde en 'Directo al grano' a causa del PP. El programa abordaba el apoyo de los populares a una medida de Vox para que los centros municipales informen a las mujeres que pidan información acerca del “síndrome postaborto”.
Esther Palomera fue la primera en opinar: "En vez de Partido Popular tiene que llamarse VOX. Hay mala fe hacia las mujeres e ignorancia. Son una panda de ignorantes. El PP está en pleno viaje al centro".
A la opinión de la periodista se sumó el comentario del copresentador: "Su viaje al centro comenzó hace mucho tiempo, está siendo eterno". "Bueno… Algunos hemos sido del centro siempre. Vamos a ver", respondía Andrea Levy desatando la risa de Miró.
"A mí no me hace gracia lo que he dicho", se defendía la política, provocando de nuevo las risas de Gonzalo Miró: "A mí sí". "¿Te ríes de que sea del centro?", saltó de nuevo Levy. "Yo al PP nunca lo he visto en el centro", comentaba Miró. "No lo habrás visto tú y por eso le estarás dando muchas vueltas", se quejaba de nuevo la madrileña. "Por eso me río", sentenció el copresentador.
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria