La íntima confesión de una soltera en First Dates que deja sin palabras a su cita: "Mi fetiche son las chicas..."

Bea y María tienen una cita con mucha química y un final inesperado

Benito Domínguez

Bea y María han sido dos de las solteras que han acudido a First Dates para encontrar el amor, dejarse llevar en un apasionado encuentro o, simplemente, dar lugar a una bonita amistad. Ambas tienen 27 años y mientras que Bea es de Granada, María es de Sevilla.

En mitad de su conversación, Bea no ha dudado en hacerle a María una confesión: "Yo hay una coña que siempre digo, que es que mi fetiche son las chicas rapaditas. En plan, un rapadito. Pero es que, en realidad...". María ha dejado a Bea sin palabras en ese momento haciendo el gesto de recogerse el pelo en una coleta: "Estoy rapada por delante, por detrás, por todos lados. Pero la melena me cubre".

A pesar de la buena sintonía que parecía reinar en la cita y de las ganas de Bea de tener un segundo encuentro, María optaba por no seguir conociendo a la de Granada.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

