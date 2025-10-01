Irene Rosales se libera tras su divorcio de Kiko Rivera y empieza una nueva carrera como bailarina: los detalles de su debut en Telecinco
La influencer se prepara para su vuelta a la televisión
Adaptándose a su nueva vida como soltero en su nueva casa de Sevilla un mes después de su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera ha utilizado una vez más sus redes sociales para sincerarse sobre cómo se encuentra y cómo afronta el complicado momento que está viviendo.
Lo ha hecho compartiendo una reflexión del experto en marketing Jordi Segues que deja claro que cuando "ya no hay plan B", "no hay herencias, no hay milagros", solo queda "él con sus puños ensangrentados y una razón más fuerte que su dolor". "Cuando un hombre entiende que él es el techo, el suelo y los cimientos, deja de perder tiempo en la esperanza y empieza a construir su propia salvación, ladrillo a ladrillo con brutalidad" apunta el andorrano, asegurando que ese hombre "es peligroso porque cuando fracasar significa que tu familia sufrirá, dejas de perseguir el éxito y empiezas a cazarlo. No hay plan b, no hay salvavidas, no hay aplausos, solo responsabiliad, silencio y determinación. No puedes permitirte el lujo de fallar, cuando eres tu última esperanza todo cambia".
Un mensaje que ha activado las alarmas respecto a la salud mental de Kiko y a cómo se encuentra tras su separación de la madre de sus hijas, y al que Irene ha reaccionado con total indiferencia, desmarcándose de la declaración de intenciones que su todavía marido ha hecho públicamente.
Vuelta a la pequeña pantalla
Pero, si la nueva vida de Kiko Rivera ha dejado a todos con más de un interrogante en mente, Irene Rosales también ha empezado a dar sus primeros pasos como soltera, ya que prepara su vuelta a la televisión con una actuación en Bailando con las estrellas, en Telecinco. Una sorpresa en la que la influencer se convertirá en bailarina por un día.
