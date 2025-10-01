Irene Rosales reaparece en televisión tras su ruptura con Kiko Rivera

Irene Rosales hará su primera aparición pública en televisión desde su separación con Kiko Rivera. Se prevé que su regreso sea en Bailando con las estrellas, donde coincidirá con Anabel Pantoja, prima de su expareja. Esta será su segunda etapa en Telecinco desde que dejó los medios por razones personales.

De colaboradora silenciosa a protagonista

La sevillana había colaborado durante años en programas como Viva la vida, pero en 2021 decidió apartarse del foco mediático argumentando que no soportaba la presión de dar explicaciones constantes. Durante un tiempo apareció ocasionalmente en espacios como Fiesta, pero esta nueva participación marca una vuelta con un perfil más activo.

Separación y motivos

Irene y Kiko anunciaron su separación tras once años de relación y nueve de matrimonio, con dos hijas en común. Ambos han dicho que fue una decisión meditada, tomada de mutuo acuerdo, sin terceras personas implicadas. Irene también ha comentado que hubo momentos de humillaciones y motivos acumulados para poner fin.

Qué implica volver al foco mediático

El hecho de que Irene Rosales participe en este programa de prime time tendría carga simbólica: es un reinicio televisivo. Se especula que coincidirá con Anabel Pantoja, lo que añade aún más tensión, dado el vínculo familiar con Kiko. Además, podría aprovechar la plataforma para expresar cómo vivió su ruptura y mostrar su lado más humano lejos de los debates de corazón.

Kiko Rivera, lejos del drama

Mientras tanto, Kiko ha declarado que está atravesando un momento difícil tras la ruptura, diciendo que no está al “cien por cien” emocionalmente. También ha compartido que se ha mudado a una nueva vivienda para comenzar esta fase, y proyecta centrar sus esfuerzos en sus hijos, sus nuevos objetivos personales y su salud mental.