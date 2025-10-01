Lali Espósito desata elogios en La Revuelta: gira agotada, enfrentamientos públicos y realidad artística

Lali Espósito fue la invitada principal del programa de Broncano de anoche. Además de hablar de su carrera, presentó su gira por España, que registra entradas agotadas en varias de sus fechas.

En La Revuelta, la artista insistió en que su gira española no es solo espectáculo: detrás hay esfuerzo, desgaste, viajes constantes y una responsabilidad enorme. Expresó que tener salas llenas la motiva, pero que cada concierto supone una prueba física y mental.

Conflicto con Javier Milei

Durante la entrevista, Lali se refirió a los desencuentros que ha tenido con el presidente argentino Javier Milei, a quien criticó públicamente: "¿Sabes lo que me pasó a mí en Argentina? Me peleé con el presidente de la nación. No le gustó una opinión muy concreta que di y tuve que hacer una canción para responderle". Dijo que fue centro de ataques, que esas polémicas impactan tanto en redes como en la percepción pública de su trabajo: “Llegó a cambiarme el nombre en televisión, me llamó Lali Depósito”.

No pasó desapercibido que muchos clips de su entrevista circularon viralmente por redes sociales, especialmente la parte sobre Milei. Usuarios destacaron su seguridad, sus respuestas contundentes y la manera en que defendió su postura política y artística.

¿Quien es Lali?

Lali Espósito, nacida en Buenos Aires en 1991, es una de las artistas más polifacéticas de Latinoamérica. Comenzó su carrera como actriz en telenovelas juveniles como Rincón de Luz y Casi Ángeles, que la catapultaron a la fama internacional. Más tarde, consolidó su trayectoria como cantante y compositora, con giras multitudinarias y discos que fusionan pop, reguetón y sonidos urbanos.