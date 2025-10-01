Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manu sorprende en en Pasapalabra y se corona con el bote más alto de la historia del programa: la locura se desata en plató

El concursante hace historia en el programa de Antena 3

Alejandra Carreño

Más de 300 programas en Pasapalabra han hecho que Manu se convierta en uno de los concursantes de Pasapalabra más veteranos. El madrileño sigue en su férrea lucha por lograr llevarse a casa un bote que también va camino de ser de récord ya que ha superado los 2 millones de euros.

Pero la batalla por la ansiada cifra no está siendo fácil ya que su eterna contrincante, Rosa, no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Por ahora, ninguno de los dos ha conseguido hacerse con el bote final del programa, aunque sin duda, la victoria del último programa ha sido para Manu, que se llevaba a casa 1.200 euros más para su cuenta personal.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

