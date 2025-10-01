Marta Peñate pone rumbo a Supervivientes tras separase de Tony Spina y manda un mensaje: "Le voy a mentir, porque no estoy tan bien"

Marta Peñate va a poner rumbo a Honduras para dar una sorpresa a Tony Spina, aunque "no tiene muchas ganas" y no va a ser del todo sincera con su pareja...

"No tenía muchas ganas de volver a Honduras", ha dicho entre risas Marta Peñate, aunque está más lista que nadie. Ya sabe lo que pondrá en la maleta y está ansiosa por ir "con tal de ver a Tony". Así nos lo contó minutos después de que se anunciara su regreso a los Cayos Cochinos en el programa de anoche.

Fue Jorge Javier el encargado de darle la noticia en el plató. Había otros candidatos para este inesperado regreso de un exconcursante, y el suspenso se mantuvo a lo largo de toda la gala. Hasta que finalmente, el presentador se paró frente a Marta y a Anita Williams, y dijo quién de las dos era la que viajaría.

"Dije que sí por Tony", confesó Marta ante nuestras cámaras, aunque cree que no podrá tocarlo porque no irá como una participante más y su viaje tiene condicionamientos. No sabemos exactamente cuáles son, pero sí que tendrá una misión: la unificación.

"Con tenerlo un poquito cerca, me vale. Le voy a decir que estoy bien, aunque le voy a mentir, porque no estoy tan bien", nos dijo. Además, nos contó que los familiares de los otros supervivientes no tardaron en hacerle muchos pedidos y que tiene un mensaje muy especial para Miri de parte de su padre.

Por su parte, Tny Spina continúa peleando por su estancia en el reality. Después de que Noel tuviera un cambio de localización y pasara a formar parte de la playa contraria, sus excompañeros han confesado que no les agrada las actitudes del concursante de 'Supervivientes All Stars' desde que se junta con Iván González.

Tony era el primero en iniciar la conversación desde la playa junto a Adara: "Noel, no sé, desde que se ha juntado con Iván no me está gustando...como que se ha venido muy arriba. Los comentarios que hizo el otro día en la palapa, se cree que está por encima del bien y del mal". Adara por su parte, coincidía en los comentarios de su compañero de Honduras: "Se cree que es Brad Pitt y que tiene que hacer un sobreesfuerzo para ser fiel". Asimismo, la pareja de Marta Peñate recuerda unas palabras que dijo Noel: "Y después dice que tú y yo hacemos trajes, por lo menos lo hacemos con clase, él lo hace baratucho. Además te dijo a ti que como superviviente eras un cero a la izquierda, como si él fuera Robinson Crussoe", se dirige a Adara.

Tras ver estas imágenes, Jorge Javier pregunta por alusiones al que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa': "Los trajes vuelan en los Cayos Cochinos. Lo primero, lo del sexismo vamos a dejarlo ya porque eso ya pasó, tranquilos que no me creo más por mi físico ni nada de eso. Segundo, me hace gracia que Tony diga que yo no hacía nada cuando Adara es la que menos hace de las dos playas".