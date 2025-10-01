Pepe Navarro confiesa las pérdidas tras lo ocurrido en su casa: "De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad"
“El sonido de ese día fueron las sirenas de policías, ambulancias y bomberos. Han hecho todo lo que han podido"
Duro revés para el presentador Pepe Navarro, que ha entrado en directo en El tiempo justo, el programa de Telecinco que presenta Joaquín Prat, para sincerarse por lo ocurrido en su casa en las últimas horas.
Ibiza vivió una de las peores trombas de agua de los últimos años con hasta 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Entre los damnificados se encuentra Pepe Navarro, que narró en exclusiva para ‘El Tiempo Justo’ la dureza del temporal.
“Era como tener una pared negra delante de casa. No se veía Formentera, no se veía nada. El agua entraba por todos sitios”, confesó desde la terraza de su vivienda. El equipo del programa pudo mostrar en directo los estragos de la lluvia en la vivienda del presentador: dos paneles del techo desplomados a causa de las filtraciones. Navarro estaba dentro cuando comenzó la tromba:
“Hubo tres momentos de lluvia fortísima. De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad y por la tarde, todavía peor. Fue una barbaridad”. El temporal colapsó la isla: árboles caídos, caminos destrozados y carreteras intransitables. “El sonido de ese día fueron las sirenas de policías, ambulancias y bomberos. Han hecho todo lo que han podido, pero era imposible llegar a todos los sitios”, relató.
Pese a los daños, Navarro destacó la reacción de sus vecinos: “He visto cómo la gente salía de sus casas para ayudar a otras familias con un metro de agua dentro. El comportamiento cívico ha sido ejemplar”. Incluso los más veteranos aseguran no recordar algo similar. “Me decía un señor de 90 años que esto es inaudito. En Ibiza hay lluvias torrenciales, sí, pero no de esta magnitud”, recordó el presentador.
Navarro cerró la conexión con optimismo: “Ahora parece que vuelve la normalidad y con la ayuda de todos saldremos adelante”.
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste