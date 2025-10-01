Roberto Leal deja Pasapalabra y se sincera tras la despedida de Rosa: "Me ha encantado estar con ella"

La web especializada en televisión 'Vertele' cumple 25 años y, para celebrar una fecha tan especial, ha organizado una gran fiesta en Madrid a la que han asistido algunos de los rostros más populares de la pequeña pantalla, como Ana Rosa Quintana, Jorge Fernández, Iñaki López, Beatriz Archidona, Ana Terradillos, o Roberto Leal, con el que Europa Press ha hablado sobre el estreno de la sexta temporada de 'El Desafío'.

Aunque no será hasta principios de 2026 cuando Atresmedia emitirá la nueva entrega del talent, la expectación -tras la última edición, protagonizada por Victoria Federica, Genoveva Casanova, o Manuel Díaz 'El Cordobés' entre otros- es máxima por ver en acción a los nuevos concursantes: María José Campanario, Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde, y Eduardo Navarrete.

Especialmente por descubrir cómo ha afrontado las pruebas y los retos 'imposibles' de 'El Desafío' la mujer de Jesulín de Ubrique, una de las grandes desconocidas de nuestro país, para la que Roberto no tiene más que buenas palabras, calentando motores sobre su paso por el talent: "No va a defraudar, ha venido a luchar y a entregarse".

"Me ha encantado estar con ella" ha reconocido, revelando aunque ya conocía a Campanario porque "venía mucho" cuando el torero participó en la segunda edición del programa, ahora "vais a ver a una María José guerrera, luchadora". "Y con mucho humor, tiene mucha retranca, ya la conocéis. Allí se suelta, mucho humor y mucha emoción te diría también. Tengo muchas ganas de que se estrene" ha revelado.

La despedida de Rosa

El cuarteto de invitados de Pasapalabra formado por Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat ha sido muy especial para Rosa. La concursante ha explicado el motivo al despedirse de ellos, antes de empezar a jugar El Rosco: “Es la primera vez que repito con los cuatro”. Ha sido una intervención muy emotiva, que ha complementado el poema ingenioso y con un punto de humor que siempre protagoniza Manu. Visiblemente conmovida por lo que ha significado su compañía, Rosa ha asegurado: “Me voy con el corazón lleno, con el alma contenta”. Además, se ha mostrado optimista con el que destino vuelva a juntarles, ya sea dentro del programa o fuera.