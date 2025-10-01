Rosa se despide de Pasapalabra tras una lucha férrea por la silla azul: más de 200 programas y a las puertas del bote final
La concursante no tiene su mejor tarde en plató
Rosa sigue acumulando momentazos en Pasapalabra. Tras sumar más de 200 programas en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, la gallega sigue su andadura con Manu como rival y compañero de batallas.
Con un bote en juego que supera los dos millones de euros, los dos concursantes siguen batiéndose en duelo por hacerse con el premio del programa. Sin embargo, la imponente cifra se resiste y ni Manu ni Rosa han logrado hacerse con él.
Es más, Rosa protagonizaba una inesperada derrota tras arriesgar en el último momento."Este es el claro ejemplo de cómo una simple letra puede transformar esa ilusión en rabia. Pero quien no arriesga no gana y así es como Rosa se atrevió a intentarlo", decían desde la cuenta oficial de Twitter del programa.
Esta estrepitosa derrota hacía que la gallega tuviera que verse las caras con la temida silla azul, esa en la que los concursantes se miden a un aspirante y que por ahora, tanto Manu como Rosa han logrado superar con solvencia.
Sin embargo, la gallega lograba imponerse a su rival y seguir ua tarde más en su lucha por hacerse con los más de 2 millones de euros de bote final.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
