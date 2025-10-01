Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RTVE rescata 'La pirámide' con Itziar Miranda y le da una nueva oportunidad en la sobremesa

El concurso vuelve a la parrilla para hacer dupla con 'Saber y ganar' en La 2

'La pirámide'

'La pirámide' / LA 1

Redacción Yotele

Madrid

'La pirámide' vuelve a RTVE semanas después de su retirada de La 1. Itziar Miranda volverá a poner a prueba a los concursantes, esta vez en La 2 y como talonera de 'Saber y ganar'.

Fue ayer cuando el concurso volvió a la parrilla de la segunda cadena pública a las 13:50 horas y sin previo aviso, para emitir la veintena de entregas que quedaron pendientes en verano.

'La pirámide' llegó este verano a La 1 para cubrir el hueco que había dejado 'La familia de la tele' y 'El club de La Promesa', pero sus pobres resultados hicieron que la cadena retirase el concurso de su parrilla.

El formato de Globomedia promedió un pobre 5,6% durante su transcurso en La 1. Ahora, busca mejor suerte en la segunda cadena de TVE, donde se emitirá de lunes a viernes antes del concurso de Jordi Hurtado.

