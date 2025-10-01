El solidario gesto de Omar Montes con los 200.000 euros que ganó en Supervivientes: "Nosotros no hemos estado bien de dinero nunca"

La madre de Omar Montes ha sido una de las protagonsitas del programa Madres desde el corazón que emite Mediaset. En 2019, la vida Omar Montes cambió para siempre al convertirse en concursante de 'Supervivientes'. Para muchos era conocido por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por su relación mediática con Isa Pantoja y su participación en 'GH VIP', pero su paso por Honduras dinamitó su popularidad.

Su madre, Mari Ángeles Montes, se ha sincerado sobre los momentos que más han marcado la vida de su hijo, entre otros, su estancia en la isla. Y lo ha hecho como última invitada al programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón', ya disponible. "No estaba planeado. Se lo ofrecieron y a la familia siempre nos gustó, y él nos decía: 'Bueno, si a la semana de entrar me he puesto malo, pues me voy'. Él creía que solo iba a estar una semana, pero va pasando el tiempo... y Omar llega a la final", narra la madre de Omar a Cruz Sánchez de Lara. Durante 84 días, el cantante madrileño convivió con otros participantes en condiciones extremas que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Desde el primer momento, Omar se ganó el cariño del público, siendo uno de los favoritos semana tras semana. "Ahí sí era Omar. Estaba en todo su esplendor", señala.

Además del reconocimiento, se llevó un premio de 200.000 euros y el respaldo de una audiencia millonaria: la gala final alcanzó un 40,6% de cuota de pantalla, cifras nunca antes vistas que confirmaron el gran interés que despertó su concurso.

La progenitora del artista también ha revelado qué hizo su hijo con el dinero del concurso. "Primero invitarnos a comer y a cenar, y ya empezamos a ir al cine con ese dinero", explica.

"Nosotros no hemos estado bien de dinero nunca, entonces evidentemente no podíamos ir al cine. Ahora ,con Omar vamos al cine cada dos por tres. Ya es un hábito en nuestras costumbres", confiesa.