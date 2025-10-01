Terelu Campos da el paso definitivo en su guerra abierta con Mar Flores y lanza una contundente advertencia: "Si quieres te podemos montar un palafito"

Cumpliendo con sus compromosisos profesionales como colaboradora de 'Supervivientes All Stars', Terelu Campos ha hecho gala de su sentido del humor comparando el enfrentamiento familiar que vive con la esperada unificación de 'Playa Calma' y 'Playa Furia' en Honduras. Siendo Marta Peñate la elegida para viajar y comunicarle esta esperada noticia a los concursantes, Terelu se postulaba como una de las candidatas a este viaje junto a otros ex concursantes como Anita Williams o Suso Álvarez.

Consciente del gran revuelo familiar que sacude a las Campos en estos momentos tras la publicación de las memorias de Mar Flores, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por una posible 'unificación' de ambas familias en el futuro: "Yo soy una persona de paz, de armonía y de buen rollo, la respuesta está clara". Ante la pregunta de si es más de Paz Padilla o de Mar Flores, Terelu sentenciaba: "Yo soy más de Alejandra Rubio".

Durante la gala, Jorge insistía en acercar posturas entre Terelu Campos y la nuera de su hija, Mar Flores. "Si quieres te podemos montar un palafito con Mar Flores y así limáis asperezas en el caso de las tuvierais, que no lo tengo yo muy claro" le comentaba el presentador a lo que Terelu respondía rotunda: "Yo no tengo problema".

Guerra familiar

Después del cruce de declaraciones que ha habido en las últimas semanas entre Mar Flores y Terelu Campos, esta última ha vuelto a aparecer en pantalla, en '¡De viernes!' y ha contestado a la modelo después de que esta asegurase que no necesita una foto familiar para demostrar que se quieren.

Desde plató, la madre de Alejandra Rubio ha comentado que "no voy a hablar de ella porque así lo manifestó públicamente, soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden".

Eso sí, ha asegurado que es también "una persona muy respetable porque yo me he ganado el respeto en mi profesión" y no va a consentir que nadie le falte el respeto.

Además, Terelu ha explicado que "esta no es mi batalla ni mi guerra, no tengo nada que ver en esto y mi hija tampoco" porque "nosotros no existíamos" cuando ocurrieron los hechos entre Mar y Carlo Costanzia padre porque "no éramos amigos, no teníamos ni amigos comunes ni nada de nada, no voy a entrar en ninguna batalla, yo no he escrito ningún libro, no me he sentado en ningún plató y no he hecho ninguna exclusiva".