Anabel Pantoja, vigilada por el Gobierno: la nueva ley que afecta a su carrera como influencer

Atención, influencers. El pasado mes de mayo se aprobó el Real Decreto 444/2024, por el que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado usuario de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, más conocida como como la “Ley de Influencers”.

Una ley que ha entrado en vigor este 1 de octubre y que tiene una serie de normas que van a tener que cumplir los creadores de contenido que reúnan una serie de condiciones. Y es que los influencers de plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o Twitch tendrán que acatar una serie de normas para no ser multados por el Gobierno.

Con la nueva ley se establecen una serie de requisitos para que una persona se pueda considerar como tal, entre los que figura la necesidad de facturar, como mínimo, 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

En concreto, el real decreto define a los "usuarios de especial relevancia" ('influencers') en función de tres criterios y, más allá del de carácter económico, el segundo hace referencia a su audiencia y estipula que tienen que superar el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en el global de su actividad. Asimismo, hay un tercer requisito relativo a su actividad y que establece la necesidad de que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año.

En España hay varios influencers famosos que cumplen estos requisitos. Anabel Pantoja, por ejemplo, cuenta con 2 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram. Lo mismo le pasa a la asturiana Paula Echevarría, que cuenta con 3,7 millones en esa red social.

De este modo, todos los 'influencers' que cumplan estos criterios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

A partir del momento de su inscripción estarán obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, es decir, sus obligaciones se homologarán con la de otros agentes audiovisuales.