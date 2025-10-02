Antonio Orozco desvela su curiosa superstición en La Revuelta dejando sin palabras a Broncano
En su paso por el plató, el cantante habló de sus fracturas, miedos y uso del teléfono mientras David Broncano indagaba entre risas con datos personales
Demi Taneva
Antonio Orozco acudió al programa para presentar su libro Inevitablemente yo, donde comparte experiencias de su vida. Durante la visita, el cantante contó cómo ha sufrido al menos dos fracturas de tobillo actuando en escena. Como resultado, adoptó una superstición particular: usar calcetines a rayas para los eventos importantes, para protegerse del “mala suerte” en el escenario.
Uno de los momentos más comentados fue cuando Broncano pidió ver el teléfono de Orozco. Juntos descubrieron que el cantante guardaba más de 30.000 fotos y vídeos, lo que llevó a bromas sobre cuánto tiempo pasa delante de la pantalla. Además, Broncano le preguntó cuántas horas al día lo usa: el cantante reconoció que bastante, en parte por la promoción del libro.
Durante las preguntas clásicas, Orozco sorprendió por su precisión. Cuando se le mostró un dato sobre uso del móvil y horas, el presentador calificó la cifra como “preocupante”. El cantante pidió no revelar ese número para que su hijo no lo supiera.
¿Quién es Antonio Orozco?
Es uno de los cantautores españoles más reconocidos de las últimas dos décadas. Con más de dos millones de discos vendidos, múltiples discos de platino y giras internacionales, su carrera se ha consolidado con éxitos como Devuélveme la vida o Pedacitos de ti. Además de su faceta artística, es muy querido por el público televisivo gracias a su papel como coach en programas como La Voz, donde ha mostrado una faceta cercana y empática que lo ha convertido en referente dentro y fuera de la música.
Homenaje póstumo a Jane Goodall
Aunque el programa fue grabado antes del fallecimiento de la etóloga, en esta emisión se incluyó un mensaje de respeto hacia Jane Goodall. Broncano confesó que mantenían correspondencia con ella desde su visita a La Revuelta.
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
- El Real Oviedo amarra al hombre de moda: Aarón Escandell, renovado hasta 2027