Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Muñoz, de Estopa, vuelve a la universidad a los 49 años: "Voy a hacer todo lo posible por ser uno más"

El cantante catalán se ha matriculado en el Grado de Historia en la Universidad de Barcelona, cumpliendo un sueño personal. Promete compaginar su carrera musical con sus estudios y pasar desapercibido en las aulas

Los hermanos Muñoz, David (a la izquierda) y Jose.

Los hermanos Muñoz, David (a la izquierda) y Jose. / FERRAN SENDRA

Demi Taneva

David Muñoz, integrante del dúo Estopa, sorprendió a sus seguidores al anunciar que, a sus 49 años, ha decidido volver a las aulas. Se matriculó en la Universidad de Barcelona para cursar Historia, concretamente Historia Antigua, una rama que siempre le ha interesado.

El cantante ha dejado claro que esta decisión no está motivada por visibilidad ni por obligaciones profesionales, sino por un deseo personal de aprender. “Si saco buenas notas será porque me lo he merecido, no por ser uno de Estopa”.

¿Por qué Historia?

David ha confesado que siente especial fascinación por la Historia Antigua, que es un campo que ha estudiado por encima de lo superficial durante años como aficionado. Ahora da el paso formal para profundizar en lo académico.

Discreción, compañeros y aula universitaria

Aunque planeaba mantener en cierto modo su retorno universitario con perfil bajo, la noticia se filtró rápidamente cuando compañeros de facultad lo identificaron. Se compartieron fotos suyas en los pasillos de la facultad, lo que desencadenó reacciones de sorpresa entre estudiantes.

David ha dicho que le gustaría “ser uno más”, mezclarse con compañeros, compartir clases sin que su fama lo diferencie más de lo estrictamente inevitable. "Tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor."

Noticias relacionadas y más

Cómo lo compatibiliza con Estopa

Este regreso a la universidad no implica que Estopa vaya a parar ni que sus giras o conciertos se vean afectados gravemente. David afirma que seguirá con sus compromisos musicales. Se trata de un añadido, una expansión personal en paralelo a lo artístico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
  2. Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
  3. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  4. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  5. La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
  6. Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
  7. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  8. Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné

La DGT se pone seria con los vehículos con remolque en autovías: entre 100 y 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir

La DGT se pone seria con los vehículos con remolque en autovías: entre 100 y 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

El histórico edificio de Oviedo que sacará brillo a su emblemática bóveda bulbosa 115 años después

El histórico edificio de Oviedo que sacará brillo a su emblemática bóveda bulbosa 115 años después

Ribera de Arriba recibe más de 100.000 euros para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales

Ribera de Arriba recibe más de 100.000 euros para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales

¿Vives en Salas y quieres acudir al ensayo general de la ópera "Roméo et Juliette", en Oviedo? Esto es lo que debes hacer

¿Vives en Salas y quieres acudir al ensayo general de la ópera "Roméo et Juliette", en Oviedo? Esto es lo que debes hacer

VÍDEO: La rula de Puerto de Vega (Navia) acogió la primera subasta de percebe de la temporada

VÍDEO: La rula de Puerto de Vega (Navia) acogió la primera subasta de percebe de la temporada

Arte sobre tablas de skate: así es la sorprendente exposición pictórica de Tamara Riesco en Llanera

Arte sobre tablas de skate: así es la sorprendente exposición pictórica de Tamara Riesco en Llanera

El arte de Tamara Riesco llega a Lugo sobre ruedas

El arte de Tamara Riesco llega a Lugo sobre ruedas
Tracking Pixel Contents