David Muñoz, de Estopa, vuelve a la universidad a los 49 años: "Voy a hacer todo lo posible por ser uno más"

David Muñoz, integrante del dúo Estopa, sorprendió a sus seguidores al anunciar que, a sus 49 años, ha decidido volver a las aulas. Se matriculó en la Universidad de Barcelona para cursar Historia, concretamente Historia Antigua, una rama que siempre le ha interesado.

El cantante ha dejado claro que esta decisión no está motivada por visibilidad ni por obligaciones profesionales, sino por un deseo personal de aprender. “Si saco buenas notas será porque me lo he merecido, no por ser uno de Estopa”.

¿Por qué Historia?

David ha confesado que siente especial fascinación por la Historia Antigua, que es un campo que ha estudiado por encima de lo superficial durante años como aficionado. Ahora da el paso formal para profundizar en lo académico.

Discreción, compañeros y aula universitaria

Aunque planeaba mantener en cierto modo su retorno universitario con perfil bajo, la noticia se filtró rápidamente cuando compañeros de facultad lo identificaron. Se compartieron fotos suyas en los pasillos de la facultad, lo que desencadenó reacciones de sorpresa entre estudiantes.

David ha dicho que le gustaría “ser uno más”, mezclarse con compañeros, compartir clases sin que su fama lo diferencie más de lo estrictamente inevitable. "Tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor."

Cómo lo compatibiliza con Estopa

Este regreso a la universidad no implica que Estopa vaya a parar ni que sus giras o conciertos se vean afectados gravemente. David afirma que seguirá con sus compromisos musicales. Se trata de un añadido, una expansión personal en paralelo a lo artístico.