Escándalo en First Dates tras la confesión de un soltero de 80 años sobre su vida sexual: "Me gusta hacerlo con..."

Pilar tiene 76 años, está jubilada y es de Barcelona. La soltera llegaba a First Dates con el objetivo de ilusionarse y para ello se encontraría con Amancio, también de Barcelona y que a sus 85 años tiene muy claro lo que espera de la vida. "Me gusta el amor, porque me gusta hacer sexo con las mujeres. Quiero estar con una mujer el tiempo que me quede de vida".

A medida que avanzaba la cita, Pilar y Amancio han desvelado algunas de sus aficiones. Ha sido entonces cuando la soltera ha revelado que lo que sí que quiere es "pasárselo bien el tiempo que le queda". Y no solo eso: Pilar ha dejado claro también que no quiere ningún tipo de convivencia: "Es muy difícil... no me gustaría convivir. A nuestras edades tenemos muchas costumbres y demás y es muy difícil".

Sobre esto último Amancio discrepaba ya que la convivencia es clave para él: "Yo tendría sexo cada noche dos o tres veces, lo que me apeteciera. Para mí es una de las cosas más importantes.".

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.