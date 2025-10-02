La estrepitosa derrota de Rosa que deja a la concursante sin el flamante rosco de Pasapalabra: "Gracias por acompañarnos"

Rosa sigue acumulando momentazos en Pasapalabra. Tras sumar más de 200 programas en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, la gallega sigue su andadura con Manu como rival y compañero de batallas.

Con un bote en juego que supera los dos millones de euros, los dos concursantes siguen batiéndose en duelo por hacerse con el premio del programa. Sin embargo, la imponente cifra se resiste y ni Manu ni Rosa han logrado hacerse con él.

Esta vez, Rosa iba lanzada a por el bote pero, en a palabra número 24 cometía un fallo que le costaba el deseado premo final. "Gracias por acompañarnos una semana más desde casa", decían desde el perfil oficial del programa en X.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.