Fernando Tejero destapa supuestas manipulaciones en MasterChef Celebrity: “Me decían lo que tenía que hacer”
En una entrevista reciente, el actor aseguró que el reality estaba guionizado, que recibía instrucciones por pinganillo y que le asignaron un papel conflictivo para aumentar el espectáculo
Demi Taneva
Fernando Tejero visitó hace unos días el pódcast Poco se habla, donde relató su experiencia en MasterChef Celebrity. Durante la conversación, acusó al formato de estar fuertemente manipulado, afirmando que se le ordenaba actuar de determinada forma para generar tensión.
Según el actor cordobés, los productores distribuían roles entre los concursantes, por ejemplo el simpático, el guapo o el “borde”. A él le tocó este último papel y dice que lo hacía deliberadamente: “me decían por el pinganillo: ‘dale caña a Loles’”.
Ansiedad al ver su propia edición
El actor cuenta que al ver el primer capítulo emitido sintió ansiedad, ya que las decisiones de edición lo mostraban como alguien agresivo o conflictivo: “Cuando pusieron el primer capítulo mío en emisión… me dio ansiedad”. A partir de ahí, comenta que dejó de seguir el programa: “Yo decía: me van a joder la vida”. También reconoció que no había querido participar inicialmente, pero lo hizo por presión de contactos vinculados a la producción.
Las declaraciones ya están generando debate entre seguidores de los realities. Algunos expresan que no les sorprende, mientras otros defienden que ciertos shows comerciales deben tener guiones implícitos para funcionar. También se han sumado críticas de ex concursantes de otros programas que han vivido experiencias similares de manipulación.
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné