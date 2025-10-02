Fernando Tejero destapa supuestas manipulaciones en MasterChef Celebrity: “Me decían lo que tenía que hacer”

Fernando Tejero visitó hace unos días el pódcast Poco se habla, donde relató su experiencia en MasterChef Celebrity. Durante la conversación, acusó al formato de estar fuertemente manipulado, afirmando que se le ordenaba actuar de determinada forma para generar tensión.

Según el actor cordobés, los productores distribuían roles entre los concursantes, por ejemplo el simpático, el guapo o el “borde”. A él le tocó este último papel y dice que lo hacía deliberadamente: “me decían por el pinganillo: ‘dale caña a Loles’”.

Ansiedad al ver su propia edición

El actor cuenta que al ver el primer capítulo emitido sintió ansiedad, ya que las decisiones de edición lo mostraban como alguien agresivo o conflictivo: “Cuando pusieron el primer capítulo mío en emisión… me dio ansiedad”. A partir de ahí, comenta que dejó de seguir el programa: “Yo decía: me van a joder la vida”. También reconoció que no había querido participar inicialmente, pero lo hizo por presión de contactos vinculados a la producción.

Las declaraciones ya están generando debate entre seguidores de los realities. Algunos expresan que no les sorprende, mientras otros defienden que ciertos shows comerciales deben tener guiones implícitos para funcionar. También se han sumado críticas de ex concursantes de otros programas que han vivido experiencias similares de manipulación.