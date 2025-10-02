Hora de entrega del bote de Pasapalabra: se entrega el bote más alto hasta la fecha del programa

Como si de la vuelta al cole se tratase, Manu y Rosa han tenido un potente mes de septiembre en el que se han puesto a tono para encarar un mes de octubre que puede ser histórico para Pasapalabra.

Rosa se ha convertido en concursante bicentenaria, al igual que ha establecido con Manu el duelo más longevo en la historia de Pasapalabra. Y si los Roscos siguen igual de intensos e igualados entre ellos, se podrían romper dos récords más. Quién le iba a decir a Manu, aquel chico madrileño que se estrenaba en Pasapalabra tras el bote de Óscar, que podría ser el concursante más longevo de la historia del programa.

Ese récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu, a fecha de este artículo, lleva 347 programas a sus espaldas. Una traicionera Silla Azul o un bote cercano son los únicos que pueden evitar que Manu alcance y supere al histórico concursante burgalés.

Los Roscos entre Rosa y Manu están más fuertes que nunca. La coruñesa ha firmado recientemente su primer 24, y desde entonces se le ve con más ganas y fe de ganar el bote de Pasapalabra que no para de crecer.

De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa de Pasapalabra, el que más resuena ha sido el de Rafa, tanto por cómo lo consiguió, como por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa. Rosa y Manu están peleando por un bote que, a fecha de este artículo, ha llegado hasta los 2.194.000 euros. Una cifra nada desdeñable, pero que se va acercando más y más a esa cantidad que ganó Rafa. Y pasa lo mismo que con el anterior récord: solo un bote antes de tiempo nos privaría de vivir, aún más, historia de Pasapalabra.

La gran pregunta es, ¿cuándo se entregará el bote de Pasapalabra? Pues, aunque parezca mentira, la fecha la sabremos con antelación. Y es que el momento no es para menos. Antena 3 suele avisar con tiempo de la entrega del gran premio, preparando una emisión especial en la que se suele incluir mejores momentos o entrevistas personales en la hora en la que habitualmente se emite el concurso (de 20.00 a 21.00), posterior entrevista en El Hormiguero con los concursante y, tras el programa de Pablo Motos, la gran final. Así al menos es lo que ocurrió con Rafa y Orestes y, posteriormente con Moisés y Óscar.